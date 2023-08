Il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato delle novità importanti in merito alla normativa sugli striscioni allo stadio Diego Armando Maradona.

La società azzurra, tramite una nota ufficiale, ha svelato quelle che saranno le nuove norme in merito a striscioni e coreografie per le partite allo stadio Diego Armando Maradona.

La nuova normativa per striscioni e coreografie

A partire dal 10 agosto 2023, la SSC Napoli ha aperto la possibilità per i tifosi azzurri di inviare richieste di autorizzazione per il posizionamento di striscioni e la realizzazione di coreografie durante le partite casalinghe in vista della stagione 2023/24 similmente a come accaduto l’anno scorso. Questa iniziativa permette ai supporter partenopei di contribuire attivamente all’atmosfera delle partite e di esprimere il proprio sostegno alla squadra attraverso striscioni creativi e coreografie coinvolgenti. La SSC Napoli ha quindi stabilito un processo di autorizzazione, dando ai tifosi la possibilità di pianificare e coordinare le loro espressioni creative in modo ordinato e rispettoso.

È importante sottolineare che tutte le richieste di autorizzazione dovranno essere sottoposte e approvate prima delle partite. Ciò mira a garantire che gli striscioni e le coreografie rispettino gli standard di decoro e sicurezza stabiliti dal club e dalle autorità competenti. I tifosi possono ora presentare le loro richieste attraverso i canali designati dal club, fornendo dettagli sul contenuto previsto, le dimensioni degli striscioni e ogni altra informazione rilevante. Con questa iniziativa, la SSC Napoli continua a dimostrare il suo impegno nel coinvolgere la sua base di tifosi e nel creare un’atmosfera unica nello Stadio Maradona, dove la passione dei sostenitori si unisce al calcio spettacolare in campo.