Il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis accresce il potenziale della propria dirigenza con un innesto di rilievo.

La società partenopea innalza la qualità non solo della rosa, ma anche del proprio roster dirigenziale. In tal senso, stamani il club del presidente Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato l’ingresso in società di un profilo di spessore, già ben noto al calcio italiano.

Nuovo profilo nella dirigenza del Napoli

Il club del presidente Aurelio De Laurentiis, in data odierna, ha annunciato l’approdo nella dirigenza azzurra di Antonio Sinicropi. Il nuovo dirigente degli azzurri è stato nominato Club Manager della prima squadra.

Sinicropi, che può vantare un passato da calciatore professionista di successo, ha recentemente acquisito l’abilitazione a Coverciano come Direttore Sportivo, dimostrando così la sua dedizione al mondo calcistico in vari ambiti.

Antonio Sinicropi si è distinto per la sua visione strategica e forte passione per il calcio. Queste qualità lo hanno portato a ottenere l’abilitazione a Coverciano come Direttore Sportivo, un traguardo che dimostra il suo impegno nel miglioramento costante e nella comprensione approfondita delle dinamiche sportive. Nel corso degli ultimi mesi, Sinicropi è stato coinvolto attivamente nei principali progetti aziendali della SSC Napoli, lavorando a stretto contatto con il presidente Aurelio De Laurentiis. Questa sinergia tra il suo bagaglio sportivo e le competenze aziendali si rivelerà cruciale nel suo nuovo ruolo di Club Manager, dove avrà il compito di fungere da ponte tra l’Area Sportiva e l’Area Aziendale.