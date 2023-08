Inchiesta plusvalenze: arriva l’ultim’ora sul caso Osimhen

Si avvia verso l’archiviazione il fascicolo sul presunto illecito nel trasferimento di Victor Osimhen dal Lille al Napoli.

Sempre più monopolizzata dal nome di Victor Osimhen la scena targata Napoli. Il capocannoniere del campionato 22/23 nonché uomo Scudetto in terra partenopea è infatti ancora in un limbo fra addio e rinnovo, seppur la situazione penda verso quest’ultima opzione viste le dichiarazioni del patron De Laurentiis. Nel frattempo, un’ottima notizia giunge in quel di Napoli proprio inerente al bomber nigeriano, con il caso plusvalenza fittizia nell’operazione del suo approdo in azzurro vicino ad essere archiviato.

Trasferimento Osimhen, la procura chiude il fascicolo plusvalenza fittizia

Con lo scoppio del caso plusvalenze fittizie in Italia, costato caro alla Juventus ed al suo ex presidente Agnelli con annessi collaboratori, un’operazione in particolare è finita sotto l’occhio del ciclone. Trattasi del passaggio di Victor Osimhen dal Lille al Napoli, operazione da quasi 71 milioni di euro di cui 50 pagati cash. A finire sotto la lente d’ingrandimento, il valore attribuito dai due club agli azzurri Karnezis, Manzi, Liguori e Palmieri, cui contropartita avrebbe abbassato notevolmente l’esborso liquido dei partenopei.

Tale operazione, resa ancor più sospetta dalle 0 presenze maturate dai tre giovani in Francia, è infatti finita sotto analisi da parte della procura. Secondo quanto dichiarato da La Repubblica però, il tutto potrebbe ben presto essere archiviato, scagionando il Napoli da ogni qualsivoglia accusa nonché chiudendo definitivamente il fascicolo. L’indagine, sulla quale la Guardia di Finanza è a lavoro da circa un anno, potrebbe andare a Roma per competenza, ponendo difatti la parola fine all’intricata vicenda.