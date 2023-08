Il grande ex annuncia: “Penso che questa sarà la mia ultima stagione”

Annuncio a sorpresa da parte dell’amatissimo ex, cui parole non lasciano spazio all’immaginazione. Per il fu pupillo azzurro sarà ritiro a fine stagione.

D’improvviso è tornata a sorridere una Napoli spenta post Scudetto vinto, a causa dell’assente movimento in chiave mercato della società azzurra. Con estremo ritardo infatti, i partenopei sono riusciti a regalare ai propri tifosi i primi acquisti di questo calciomercato 2023, andando a sopperire a due mancanze non da poco nell’organico a disposizione di Rudi Garcia. Il giovane centrale Natan è infatti giunto all’ombra del Vesuvio in qualità di sostituto di Kim, appena tre giorni prima l’acquisto di Jens Cajuste che fungerà, con ogni probabilità, da vice-Anguissa.

I due nuovi innesti, già aggregatisi al gruppo in quel di Castel Di Sangro, prometto dunque uno sprint finale senza precedenti a tutti i tifosi partenopei, che ora continuano a sognare dei colpi da novanta. Il sempre più probabile addio di Zielinski ha infatti acceso nelle menti napoletani ben 3 luminose lampadine, fra chi sogna l’arrivo di Gabri Veiga, chi quello di Koopmeiners e chi addirittura spera in un doppio colpo da maestro.

Una notizia shockante ha però contribuito ad abbattere tale clima di gioia, con l’amatissimo pupillo che ha annunciato il ritiro dal calcio a fine stagione.

“Sarà la mia ultima stagione”, Mertens sorprende i fan

In maglia azzurra dal 2013 fino al 2022, Dries Mertens ha rappresentato per ben 9 anni un vero e proprio pupillo per la piazza partenopea. Dopo un inizio complicato infatti, alle spalle dell’inamovibile titolare Lorenzo Insigne, il belga subì una vera e propria trasformazione di ruolo sotto la guida di Maurizio Sarri, divenendo a tutti gli effetti una punta ed esplodendo definitivamente con indosso i colori azzurri.

Con 148 reti messe a segno in 397 gare complessive infatti, tutt’oggi Mertens rappresenta il miglior marcatore della storia del Napoli, andando anche a rappresentare un esempio lampante di napoletanità acquisita. Il belga è stato spesso beccato a parlare in dialetto e a dimostrare il proprio amore per la città partenopea, con il tutto culminato con la scelta di “Ciro” come nome del suo primogenito. Tutti elementi che hanno regalato a Mertens un posto speciale nei cuori di tutti Napoli, conseguentemente scombussolata dalle ultime news.

Reduce da una stagione Scudettata al Galatasaray e con la numero dieci sulle spalle, il belga ha infatti ammiccato al proprio ritiro dal calcio giocato. “La prossima sarà la mia ultima stagione“, ha dichiarato Mertens alla testata Het Nieuwsblad. L’ex azzurro ha poi spiegato che tale decisione è frutto dell’età anagrafica e di alcuni segnali ricevuti dal proprio corpo. Una dura botta da digerire dunque per i supporter del Galatasaray, del Belgio ed anche del Napoli. Il pupillo di queste tifoserie potrebbe infatti ben presto smettere con il calcio.