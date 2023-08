Arrivano direttamente dal ritiro di Castel Di Sangro le nuove dichiarazioni da parte di Aurelio De Laurentiis sul fronte Osimhen, capaci di tenere incollati allo schermo tutti i tifosi del Napoli.

Si infiamma la Castel Di Sangro tinta di azzurro dopo l’ufficiale presentazione di Jens Cajuste, apparso quest’oggi per la prima volta con indosso la maglia del Napoli. Applausi ed urla d’incitamento si sono dunque innalzate dalle tribune del Teofilo Patini, dove i tifosi partenopei hanno potuto godere di tale buona notizia. Nel medesimo istante però, il presidente Aurelio De Laurentiis rilasciava le proprie dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, regalando una sorpresa ben più grande al suo pubblico.

Osimhen-Napoli, le parole di De Laurentiis non lasciano dubbi

Spezzato il silenzio in merito al caso Osimhen dopo gli ultimi giorni all’insegna della paura, e con lo spettro dell’Al-Hilal ad aleggiare sulla testa dell’attaccante nigeriano. Le incessanti news in merito all’approdo in terra saudita nonché il mancato rinnovo avevano infatti destato non pochi e terrorizzati sospetti nelle menti dei tifosi del Napoli, tranquillizzati dalle solite vulacaniche dichiarazioni da parte del presidente Aurelio De Laurentiis.

“Osimhen resta con noi” ha dichiarato il patron degli azzurri ai microfoni di SkySport, facendo leva sul contratto del nigeriano ed invitando i supporter a rimanere il più sereni possibile. “Ha ancora due anni di contratto, dove volete che vada?“, le parole conclusive di ADL, abili a far tirare un lungo sospiro di sollievo a tutta la Napoli in attesa di novità.