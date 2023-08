Castel di Sangro infuriato, salta l’allenamento congiunto con il Napoli: svelato il motivo

Duro comunicato da parte del presidente del Castel di Sangro a causa del mancano allenamento con il Napoli, svelata la verità.

Continua la preparazione da parte del Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. In questa fase della pre-season, il tecnico Rudi Garcia sta trovando qualche problemino a causa degli infortuni traumatici e dei vari affaticamenti muscolari, normali in questa fase della preparazione ma che ovviamente rallentano le operazioni di costruzione della nuova idea di gioco.

Dunque c’è bisogno di calma, attenzione e cautela, anche nel non caricare eccessivamente gli allenamenti in questa fase della stagione, in vista dell’inizio del campionato che ormai si avvicina. Eppure, nonostante in ballo ci siano motivazioni decisamente importanti, come la preparazione della squadra campione d’Italia che dovrà difendere il titolo in Serie A e approcciarsi alla prossima Champions League, sta facendo rumore un post pubblicato dal presidente del Castel di Sangro Calcio, Andrea Di Tora.

Castel di Sangro, il presidente attacca il Napoli per l’annullamento dell’allenamento congiunto

Il numero uno del club abruzzese, su Facebook, ha pubblicato alcune righe lamentadosi per l’annullamento dell’allenamento congiunto inizialmente previsto per ieri pomeriggio tra il Napoli e il Castel di Sangro. Di seguito quanto scritto:

In qualità di Presidente e quindi come primo rappresentante del Castel di Sangro Calcio provo immenso dispiacere e sconforto per quanto accaduto oggi pomeriggio presso lo Stadio Patini di Castel di Sangro. C’era in programma (già da tempo) un allenamento congiunto tra il Castel di Sangro Calcio e il Napoli Calcio. Tutto organizzato perfettamente tant’è che ieri pomeriggio (come di prassi prima di una partita) c’è stato uno scambio di mail tra le due società (Castel di Sangro e Napoli) per i colori delle rispettive divise di gioco da indossare, comunicando al Napoli Calcio anche tutti i convocati (calciatori e dirigenti) come richiesto dagli stessi. Poi che succede?? All’ultimo, nella giornata odierna salta tutto per motivi ignoti; i nostri ragazzi, diversi dei quali di provenienza internazionale venuti con tanto entusiasmo, sostenendo varie spese economiche a discapito della società. Ma io mi chiedo dove si è visto che una città ospitante non disputa una partita amichevole? Tanto vero che il Napoli Calcio ha iniziato il ritiro in Trentino e disputa la prima partita amichevole con una squadra locale di Eccellenza (Anaune Val Di Non). Ma questa è prassi, tranne che a Castel di Sangro dove il Sindaco è totalmente DISINTERESSATO al Calcio quanto queste cose si organizzano nella programmazione del ritiro estivo e non raccapezzare all’ultimo contentini. Siamo stati trattati come i cani. Tutti gli sportivi di Castello sono amareggiati. Contento te caro Sindaco, siamo contenti tutti…

Un lungo comunicato ricolmo di risentimento per il mancato svolgimento dell’allenamento. Eppure – stando a quanto raccolto da SpazioNapoli – le cose non starebbero propriamente come spiegate dal presidente Di Tora.

Pericolo infortuni, perché il Napoli ha rinunciato all’allenamento del Castel di Sangro

Infatti il Castel di Sangro Calcio pare fosse stato informato già nella mattina precedente che l’allenamento non si sarebbe più svolto, questo perché da parte del Napoli c’era il timore che qualche altro calciatore potesse infortunarsi. Come detto, in questa fase del ritiro, gli azzurri hanno avuto tante defezioni per affaticamenti muscolari e quindi per l’allenamento contro il Castel di Sangro i calciatori a disposizione di Rudi Garcia sarebbero stati davvero pochi. Lo staff tecnico e medico del Napoli hanno così preferito annullare la sfida con il Castel di Sangro per non incappare in nuove problematiche.

Non solo, il Napoli ha prontamente avvertito il club abruzzese della decisione, invitando comunque l’intera squadra allo stadio Patini per scattare una foto ricordo tra i calciatori, che avrebbero così conservato questo prezioso ricordo. Invito rifiutato dal Castel di Sangro Calcio, evidentemente adirato dalla decisione del Napoli.

Comprensibile l’amarezza di calciatori e dirigenti di un club che milita nel campionato di Eccellenza pronto a sfidare i Campioni d’Italia, ma va ricordato che tra 10 giorni il Napoli comincerà il torneo di Serie A. Rischiare nuovi infortuni in questa fase della preparazione sarebbero deleteri per la squadra di Rudi Garcia. Un ragionamento che non fa una piega, ma che evidentemente – per qualcuno – è stato fin troppo complicato da comprendere.

