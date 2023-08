Si apre uno spiraglio sulla possibile cessione del pupillo, soprattutto grazie alle indiscrezioni degli ultimi giorni.

Rischia di perdere due pupilli nel giro di pochi giorni il Napoli di Rudi Garcia, alle prese con le incessanti notizie in merito ad un passaggio in Arabia da parte di Zielinski ed Osimhen. I due beniamini potrebbero inoltre essere accompagnati da un altro pupillo del club partenopeo, che lascerebbe il capoluogo campano per giungere invece in un’altra città italiana.

Mario Rui verso l’addio, la Lazio ci prova

Troppo grande l’incastro di coincidenze per non pensare ad un possibile addio di Mario Rui in direzione Lazio. Il terzino portoghese avrebbe infatti dichiarato ai propri agenti di poter lasciare Napoli in caso di offerte allettanti, rifiutando dunque la proposta di rinnovo da parte dei Campioni d’Italia.

A sfregarsi le mani, di conseguenza, è quindi la Lazio, già da tempo sulle tracce del portoghese. Secondo l’odierna edizione del Corriere dello Sport infatti, Sarri sarebbe sempre più convinto di voler puntare sul terzino portoghese, approfittando della situazione creatasi nell’ambiente Napoli con Mario Rui nelle ultime ore.