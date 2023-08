Infortuni Napoli, sospiro di sollievo per Garcia: tre calciatori rientrano in gruppo

Super notizia per i tifosi azzurri presenti stamane in quel di Castel Di Sangro, dove un sostanzioso gruppo di infortunati è tornato a calcare il terreno da gioco del Patini.

Il ritiro di Castel Di Sangro procede a vele spiegate per il Napoli, ora in attesa dell’ultima delle 4 amichevoli internazionali da svolgere in Abruzzo. Atteso infatti l’Apollon Limassol per l’ultimo test antecedente al campionato, dove i Campioni d’Italia debutteranno contro il Frosinone. Proprio in vista di ciò, nonché del morale di tifosi e calciatori stessi, ottime notizie giungono proprio dal Teofilo Patini.

Il Napoli guarisce dagli infortuni, in gruppo anche Kvaratskhelia

Una delle immagini più scettiche del Napoli di Rudi Garcia è senz’altro rappresentata dai numerosi infortuni che hanno fin qui colpito gli azzurri. Il caso Anguissa ha dunque contribuito ad alimentare i dubbi già presenti nelle menti di molti tifosi, rinvigoriti però dalle scene regalate dal manto erboso di Castel Di Sangro.

La splendida cornice del Patini ha infatti potuto assistere al ritorno in gruppo di Kvaratskhelia, Mario Rui e Gaetano, tornati ad allenarsi con la squadra dopo alcune sessioni personalizzate. I primi due hanno dunque svolto l’intera seduta al fianco dei compagni, con il terzo invece implicato in gruppo solo nella prima parte dell’allenamento. Ottime notizie, queste, per il Napoli, anche in vista dell’imminente impegno con il Frosinone in Serie A.