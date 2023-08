Calciomercato Napoli, novità sul futuro di Zanoli: lo hanno chiesto gli agenti

Giungono novità sul caso Zanoli, con gli agenti del calciatore che avrebbero esposto le proprie volontà in merito al futuro del terzino.

Continua la preparazione del Napoli di Rudi Garcia in vista dell’inizio della Serie A 23/24. In attesa di inaugurare il campionato sfidando il Frosinone, gli azzurri continuano infatti il proprio percorso in quel di Castel Di Sangro, dove molti membri della rosa hanno avuto modo di mettersi in luce anche in ruoli di non appartenenza. Fra essi, indubbiamente vi è anche Alessandro Zanoli, cui news sul futuro arrivano direttamente dalle pagine de Il Secolo XIX.

Calciomercato Napoli, gli agenti di Zanoli vorrebbero la cessione

Ancora tutto da decifrare il futuro per Alessandro Zanoli, giovane terzino destro entrato di diritto nei cuori dei supporter napoletani. Già artefice di buone prestazioni in maglia azzurra, l’italiano ha avuto modo di mettersi in mostra anche con la Sampdoria, con tutte le migliorie apprese in casacca blucerchiata mostrate anche al pubblico di Dimaro prima e di Castel Di Sangro poi.

Lo stop alle voci sulla trattativa Faraoni e la fiducia da parte di Garcia avevano quindi suggerito ad una permanenza per Zanoli, ma le pagine de Il Secolo XIX narrano tutt’altro. Complice la presenza fissa di Di Lorenzo su quel lato del campo, gli agenti del calciatore sarebbero in pressing per cercare di convincere la società del Napoli a cedere in prestito al Genoa il classe 2000. Discorso tutt’altro che chiuso e che avrà dunque modo di far discutere ancora a lungo i tifosi partenopei.