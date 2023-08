Ancora guai in casa Napoli: si fermano per infortunio Rrahmani e Osimhen

Ancora brutte notizie in casa Napoli, dove l’allenamento di oggi è stato caratterizzato da due nuovi infortuni, tra cui quello di Victor Osimhen.

Croce e delizia l’allenamento odierno da parte del Napoli in quel di Castel Di Sangro. La cornice di pubblico del Teofilo Patini ha infatti potuto godere del rientro dall’infortunio per tre azzurri, prima che altri due partenopei fossero costretti ad abbandonare il campo per problemi fisici. Fra essi, anche Victor Osimhen, cui condizioni preoccupano il pubblico azzurro.

Infortuni per Osimhen e Rrahmani, le condizioni degli azzurri

Non c’è pace in casa Napoli in quanto ad infortuni, con gli azzurri che continuano a cadere in seguito alle sedute d’allenamento o alle amichevoli pre-campionato. Castel Di Sangro è stata dunque oggi protagonista indiretta di un evento alquanto surreale.

Gioiosi per il rientro in gruppo di Kvaratskhelia, Mario Rui e Gaetano, i tifosi azzurri hanno nuovamente conosciuto il sentimento della paura in seguito alla consueta partitella d’allenamento. A causa di uno scontro di gioco con il neo acquisto Natan, Victor Osimhen ha lasciato il terreno da gioco del Patini anzitempo, zoppicando vistosamente. A ciò, si aggiunge inoltre un problema muscolare accusato da Amir Rrahmani. Il kosovaro sarebbe infatti uscito dal campo e soccorso con una vistosa fasciatura alla coscia