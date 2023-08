Annuncio bomba in diretta, firmano entrambi con il Napoli

Il Napoli si sta preparando con Garcia in vista della prossima stagione e su due giocatori è arrivato anche un annuncio di mercato. Ecco le parole dell’agente

Il Napoli sta lavorando a Castel Di Sangro con Rudi Garcia ed è in questi giorni impegnato in amichevoli grazie alle quali il nuovo allenatore può testare moduli e schemi di gioco che possono essere più congeniali. Nel frattempo si procede con le varie trattative anche sul mercato e per una questione in particolare è arrivato un annuncio importante in diretta.

La priorità è andare a sostituire il profilo di Kim Min-jae. La scelta è ricaduta sul difensore brasiliano Natan, acquistato dal Brigantino per circa 10 milioni di euro. Il 22enne è atteso in Italia per visite mediche e firma, poi si aggregherà alla formazione di Garcia. Acquisti ma non solo: il Napoli, infatti, sta cercando di trovare la quadra su diversi rinnovi di contratto con quei giocatori che sono stati protagonisti della vittoria dello scudetto. In prima linea c’è quello di Victor Osimhen, per il quale la trattativa va vanti da settimane, ma non è certamente l’unico.

Altri osservati speciali sono ad esempio Mario Rui e Matteo Politano. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2025 ed entrambi sono stati spesso protagonisti di indiscrezioni che li hanno allontanati dal Napoli. Eppure la realtà dei fatti è diversa e parla chiaro. Così come senza tanti giri di parole ha parlato, del futuro, il loro agente Mario Giuffredi.

Calciomercato Napoli, parola direttamente all’agente: l’annuncio in diretta da parte di Giuffredi

Mario Giuffredi, agente di Politano e Mario Rui ma non solo del Napoli, ha parlato così ai microfoni di ‘TVPlay_Calciomercato.it’ in merito al futuro dei due giocatori: “Matteo Politano resterà a Napoli, stiamo parlando anche del rinnovo con il club. Andrò a Castel di Sangro e tratteremo del rinnovo per Politano e Mario Rui. Anche se devo ammettere che è vero che Maurizio Sarri lo ha cercato”.

Poi sul capitano azzurro che si è legato a vita al club in cui è diventato grande in termini calcistici, ha dichiarato: “Questo compleanno (venerdì 4 agosto, ndr) Di Lorenzo lo ricorderà per tutta la vita. Per lo Scudetto, perché è capitano e per il rinnovo. Ce ne saranno tanti altri – conclude Giuffredi -, i prossimi anni saranno ancora bellissimi dal punto di vista professionale”. E proprio per Di Lorenzo ieri è arrivata l’ufficialità del prolungamento fino al 2028: presto potrebbe esserci quella per Politano e Mario Rui.