Terza maglia del Napoli, presentazione a Castel di Sangro: la data del possibile debutto (ESCLUSIVA)

Il Napoli è pronto a presentare anche la terza maglia da gioco per la stagione 2023/24, spunta la data del possibile evento a Castel di Sangro.

Continua il lavoro del Napoli nel corso del ritiro di Castel di Sangro. La squadra di Rudi Garcia sarà impegnata fino al 12 agosto in Abruzzo, prima di far ritorno a Castel Volturno in attesa dell’inizio del campionato di Serie A, con la prima giornata che vedrà gli azzurri impegnati a Frosinone.

Intanto cresce l’entusiasmo attorno alla squadra partenopea, con ogni sessione di allenamento che vede sempre più tifosi presenti allo stadio Teofilo Patini. L’entusiasmo crescente è palpabile anche dal via vai di tifosi che c’è all’interno del Palazzetto dello Sport adiacente allo stadio, dove è situato lo store ufficiale del calcio Napoli, oltre che la coppa dello scudetto. Sono tantissimi i supporters che stanno effettuando un vero e proprio pellegrinaggio verso il trofeo, con l’immancabile foto ricordo, rigorosamente in maglia azzurra.

Terza maglia del Napoli presentata a Castel di Sangro, possibile debutto in amichevole contro l’Augsburg

Infatti anche le nuove casacche da gioco 2023/24 sono gettonatissime tra i fans del Napoli. Praticamente chiunque non vuole perdere l’opportunità di indossare la maglia con lo scudetto raffigurato al centro. Sia la classica maglia azzurra che la seconda divisa di colore bianco, sono state apprezzatissime dai tifosi e stanno andando a ruba. Sono praticamente già terminate le scorte della maglia bianca, mentre restano pochi esemplari di maglie azzurre.

Ben presto, però, per i tifosi ci sarà la possibilità anche di ammirare la terza casacca stagionale, che sarà di colore nero, anche se presenterà alcune differenze rispetto alle foto girate sui social nelle scorse settimane. Infatti, stando a quanto appreso dalla redazione di SpazioNapoli, i numeri e le scritte presenti sulla maglia non saranno di colore dorato, bensì bianche. Piccoli dettagli, che comunque non tolgono nulla alla bellezza della casacca sviluppato in collaborazione con il marchio Emporio Armani 7.

La maglia terza maglia di colore nero del Napoli non sarà però subito posta in vendita, per quello bisognerà aspettare un po’, probabilmente l’inizio del campionato. Eppure i tifosi napoletani avranno subito modo di vederla da vicino. La maglia nera dovrebbe infatti essere presentata nel corso del ritiro di Castel di Sangro, ma soprattutto dovrebbe già fare il suo debutto in campo.

L’idea è infatti quella di utilizzare la terza maglia del Napoli nel corso di una delle amichevoli che la squadra di Rudi Garcia disputerà durante il ritiro di Castel di Sangro, presumibilmente il 6 agosto contro l’Augsburg. Non resta che attendere e aspettare per vederla indossata dai calciatori partenopei.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Pasquale Giacometti