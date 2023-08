“Resti o vai via”, sapete cosa ha risposto Zanoli a un tifoso?

Alessandro Zanoli è stato protagonista della sessione di autografi con i tifosi a Castel di Sangro, simpatico siparietto con chi gli chiedeva del suo futuro.

Volge al termine il quinto giorno di allenamento nel ritiro di Castel di Sangro per il Napoli. Gli azzurri, guidati dagli attenti ordini di Rudi Garcia, stanno mettendo le basi per la stagione che si dovrà disputare.

E mentre la squadra lavora sul campo, la società è attenta alle dinamiche di calciomercato. Alcuni calciatori, infatti, sono ancora in bilico e bisognerà capire quale sarà il loro futuro. Tra questi c’è anche Alessandro Zanoli, terzino destro che sta ben figurando in ritiro, ma che è ancora sotto giudizio. Rudi Garcia vuole capire se il calciatore sia pronto per essere considerato il vide Di Lorenzo ideale, garantendo comunque al calciatore lo spazio che merita vista la giovane età e la volontà di mettersi in mostra.

Zanoli risponde a un tifoso durante la sessione di autografi a Castel di Sangro

Qualora il Napoli decidesse per la cessione in prestito, con il Genoa sempre in pole position, gli azzurri si fionderebbero su Davide Faraoni del Verona. Al momento, dunque, la cessione resta bloccata, con il futuro di Zanoli del tutto incerto. A confermalo, un po’ a sorpresa, è stato lo stesso calciatore.

Durante la sessione di autografi avvenuta questa sera allo stadio Patini di Castel di Sangro – al termine dell’allenamento pomeridiano – il calciatore azzurro è stato incalzato da alcuni tifosi sul suo futuro. Zanoli ha così risposto a un tifoso: “Non lo so”. Niente di particolare, ma è comunque la conferma di come il suo addio è da considerarsi non così lontana come sembrava qualche settimana fa.