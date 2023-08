Meret: “La squadra vuole ancora vincere”, poi svela cosa ha chiesto Garcia

Intervista del portiere del Napoli, Alex Meret, a Sky Sport con il numero uno azzurro che ha commentato le prime settimane di ritiro.

Sono giorni di lavoro intenso per il Napoli di Rudi Garcia. La squadra azzurra è impegnata a Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro precampionato, che terminerà il 12 agosto. Tra i protagonisti azzurri c’è anche il portiere Alex Meret, protagonista assoluto dello scudetto vinto nella scorsa stagione.

L’estremo difensore ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sessione di allenamento a Castel di Sangro, commentando il ritiro dei partenopei. Ecco quanto evidenziato:

Sono dei test molto impegnativi. Anche se siamo in preparazione i carichi sono alti, cerchiamo di affrontare queste amichevoli al meglio per preparare al meglio la stagione che sta arrivando. La squadra ha fame, l’ha dimostrato l’anno scorso e quest’anno ripetersi sarà difficile ma appunto per questo dobbiamo mantenere sempre il livello di attenzione e di applicazione altissimo.