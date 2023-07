Sorpresa Osimhen: è successo tutto a fine allenamento

Quarto giorno di lavoro nel ritiro di Castel Di Sangro per il Napoli, che quest’oggi si è ritrovato agli ordini del tecnico Rudi Garcia allo stadio Teofilo Patini. Sorpresa da parte dell’attaccante Victor Osimhen.

Continua il lavoro di preparazione fisica per il Napoli, che dal giorno 28 si è ritrovato a Castel Di Sangro per la seconda parte di pre season. Allenamento aperto al pubblico per i tanti tifosi che in questi giorni sono accorsi in Abruzzo per sostenere da vicino i propri beniamini.

Non sono mancate le sorprese nel corso della sessione pomeridiana, che ha visto protagonista l’attaccante Victor Osimhen, tra i più acclamati dai tifosi. Queste sono ore importanti per il suo futuro, dopo la visita lampo dell’agente Roberto Calenda che in queste ore è stato nella località abruzzese. Si attendono novità sul rinnovo, ma intanto il nigeriano stupisce in campo.

Il nigeriano prova le punizioni

In particolare, Victor Osimhen si è messo alla prova con i calci di punizioni, insieme ad alcuni suoi compagni come Frank Zambo Anguissa e Khvicha Kvaratskhelia.

Un fondamentale che evidentemente il calciatore, con l’aiuto del tecnico Rudi Garcia, vuole migliorare in questo ritiro di Castel Di Sangro, che lo sta vedendo protagonista tra il campo e, per l’appunto, le voci di mercato.