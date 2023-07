Napoli Primavera, gli azzurrini hanno un nuovo allenatore

Cambio in panchina per la Primavera del Napoli, pronta a ripartire dalla cadetteria della Lega con una nuova figura al comando.

Torna a far rumore il settore giovanile del Napoli, dopo la dolorosa nonché deludente retrocessione nel Campionato Primavera 2 avvenuta lo scorso maggio. Un risultato, questo, abile a fungere da macchia nella splendida annata Scudettata dei big azzurri, e soprattutto non figlia del reale talento presente in rosa. I vari Turi, Obaretin, Barba, Spavone, Alastuey, Marchisano e tanti altri rappresentano infatti un giovane core degno dei vertici delle classifiche targate Leghe Primavera.

Al fronte di ciò e del crudele risultato sportivo, arrivano dunque cambi per la selezione giovanile degli azzurri, con Frustalupi ufficialmente esonerato e con un nuovo allenatore pronto a sedersi sulla panchina del Napoli Primavera.

Napoli Primavera, Andrea Tedesco è il nuovo allenatore degli azzurrini

Si conclude dunque dopo appena due stagioni la parentesi Napoli Primavera per Nicolò Frustalupi, giunto sulla panchina degli azzurrini nel 2021. L’ex allenatore in seconda di Walter Mazzarri paga infatti la retrocessione della squadra nel Campionato 2, che apre dunque la strada ad una possibile rivoluzione partenopea nel settore.

In attesa di capire quali giovani andranno via in prestito, quali verranno confermati da Rudi Garcia in prima squadra e quali indosseranno la casacca dei campani nella spedizione promozione, gli azzurrini hanno un nuovo allenatore.

Trattasi di Andrea Tedesco, giovane tecnico italiano dal 2022 sulla panchina del Napoli U-18. Arriva così un’ambita e significativa promozione sulla panchina della selezione Primavera per Tedesco, con la speranza che possa essere lui l’artefice del ritorno partenopeo nel primo campionato. Manca ancora l’ufficialità del club ma il tecnico ha già diretto il primo allenamento allo Stadio Piccolo di Cercola.