Tete-Napoli, un ostacolo frena gli azzurri

Aggiornamenti sul caso Tete, in cui il Napoli sembrerebbe essere in vantaggio seppur con davanti un ostacolo da superare.

Saranno ore caldissime, le prossime, ai fini del definitivo inizio del calciomercato targato Napoli, giunto in ritardo ma che promette di regalare faville a tutti i tifosi partenopei. Gli azzurri avrebbero infatti definitivamente virato su Mavropanos come difensore centrale, con l’affondo che potrebbe avvenire a partire dai prossimi giorni. Aggiornamenti giungono anche sul fronte offensivo, dove l’obiettivo in casa Napoli è caldo nonostante un ostacolo ancora da superare.

Tete, Lozano frena il vantaggio Napoli

Ala destra classe 2000, Tete sarebbe finito concretamente nel mirino del Napoli a partire dagli ultimi giorni di mercato. L’esterno brasiliano è infatti reduce da una stagione alquanto travagliata in prestito al Lyon prima ed al Leicester poi, conclusa con 7 gol e 3 assist all’attivo in 30 presenze fra Ligue 1 e Premier League. Di ritorno allo Shakhtar Donetsk, club fino a poco fa detentore del cartellino del sudamericano, Tete avrebbe deciso di svincolarsi dal team ucraino, dando inizio ad una vera e propria corsa all’oro.

Già solo in Italia, ben 3 sarebbero i club sulle tracce del brasiliano, cui Lazio, Fiorentina ed appunto Napoli. Secondo l’odierna edizione del Corriere del Mezzogiorno però, la posizione di testa nella corsa sarebbe occupata proprio dagli azzurri, in vantaggio sulle concorrenti ma alle prese con un ostacolo difficile da superare. Nonostante le indiscrezioni parlino addirittura di accordo raggiunto con il calciatore, l’ipotesi Tete-Napoli diverrebbe infatti concreta solo in caso di cessione di Lozano, ad oggi improbabile a causa delle poche offerte significative ricevute dal “chucky“.