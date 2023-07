Rinnovo Osimhen, ottimismo da Castel di Sangro: quando avverrà l’annuncio ufficiale

Si avvicina sempre di più la data dell’annuncio ufficiale del rinnovo di Osimhen, oggi pronto a guidare dal primo minuto l’attacco azzurro.

Il primo impegno fra i confini abruzzesi si avvicina per il Napoli, impegnato oggi alle ore 18:30 contro i turchi dell’Hatayspor sul campo del Teofilo Patini. La prima delle 4 amichevoli internazionali avrà dunque inizio oggi per gli azzurri, alle prese con due pesanti infortuni come quelli di Lobotka e Mario Rui. Nulla fermerà però Rudi Garcia dallo schierare il bomber Victor Osimhen al centro dell’attacco, con ulteriori novità sul futuro del nigeriano rivelate quest’oggi dal quotidiano Tuttosport.

Osimhen-Napoli, firma imminente

Si scaldano sempre di più i motori del bomber Victor Osimhen, apparso in quel di Dimaro soltanto nelle ultime fasi del ritiro ed ora pronto a prendersi la scena a Castel di Sangro. Gioia, euforia e voglia di fare le prime diapositive del nigeriano al Teofilo Patini, con tale stato d’animo figlio senz’altro della situazione rinnovo.

Non vi sono infatti più dubbi sull’accordo fra società ed entourage del calciatore per il prolungamento contrattuale di quest’ultimo fino al 2027. 7 i milioni che percepirà Osimhen, che avrà anche la possibilità di gestire un proprio sponsor tecnico ideato ben prima del suo approdo all’ombra del Vesuvio. Il tutto, in seguito all’imminente annuncio ufficiale, che secondo Tuttosport è sempre più vicino e che potrebbe arrivare successivamente al match di inaugurazione del ritiro di Castel di Sangro.