Napoli, tutto su Mavropanos: fissato il prezzo

Sembrerebbe ormai decisione presa da parte della società azzurra, decisa a puntare tutto su Mavropanos. Lo Stoccarda fissa inoltre il prezzo per il centrale greco.

Debutta oggi in quel di Castel di Sangro il Napoli di Rudi Garcia, chiamato ad affrontare la prima delle 4 amichevoli internazionali in programma nella cittadina abruzzese. D’innanzi agli azzurri, quest’oggi, i turchi dell’Hatayspor, con i partenopei che scenderanno in campo ancora con zero acquisti all’attivo. Nonostante ciò, continua ad intrigarsi la situazione difensore centrale, con ulteriori aggiornamenti che giungono sul caso.

Mavropanos, lo Stoccarda chiede 22 milioni al Napoli

Ancora un valzer di emozioni azzurre sul caso difensore centrale, con un improvviso cambio di rotta capace di sorprendere tutti i tifosi partenopei. La doccia gelata incassata dal Napoli per mano del Lens, dopo l’annuncio dirigenziale sulla permanenza di Danso in Francia, e le pretese troppo alte del Wolverhampton per Kilman avrebbero infatti contribuito ad una full-immersion azzurra per Mavropanos.

La trattativa con lo Stoccarda e con il greco si fa sempre più calda ed il Napoli potrebbe esser pronto all’affondo nell’immediato. Secondo il Corriere dello Sport infatti, le richieste del club tedesco per il centrale ammontano a circa 22 milioni. Cifra, questa, offerta dagli azzurri per Danso e poi rifiutata, ma che potrebbe dunque risultare fondamentale ai fini di portare Kostantinos Mavropanos alla corte di Rudi Garcia.