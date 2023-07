Napoli, Marsilio a De Laurentiis: “Voglio la Champions”

Curioso siparietto fra il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis ed il governatore dell’Abruzzo Marsilio, con protagonisti il Napoli nonché la Champions League.

Una movimentata mattinata in quel di Castel di Sangro è stata caratterizzata dall’evento di presentazione dello speciale francobollo in onore dei Campioni d’Italia, ideato da Poste Italiane in seguito al trionfo Scudetto del Napoli. Tale scenario ha visto anche la partecipazione del presidente Aurelio De Laurentiis nonché del governatore della regione Abruzzo Marsilio. Questi ultimi sono stati inoltre protagonisti di un siparietto tutto da ridere, con argomento centrale addirittura la Champions League.

“Voglio la Champions in Abruzzo”, l’augurio di Marsilio al Napoli

La lunga giornata per i tifosi partenopei, in attesa della sfida amichevole fra Napoli ed Hatayspor in programma alle 18.30 allo stadio Teofilo Patini, si è dunque aperta con l’evento di presentazione sopracitato. Evento caratterizzato anche da un curioso siparietto con protagonisti Aurelio De Laurentiis ed il governatore Marsilio.

“Dopo lo Scudetto voglio anche la Champions League da esporre in Abruzzo“, ha dichiarato quest’ultimo, scatenando l’immediata e divertente risposta da parte del patron del Napoli. “Ma tu non devi fare promesse per conto mio“, le scherzose parole di De Laurentiis, con il tutto conclusosi con il brutto ricordo dei due in merito alla sconfitta patita dagli azzurri per mano del Milan.