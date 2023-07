Dove vedere Napoli-Hatayspor in TV e in streaming: tutte le soluzioni

Dove vedere Napoli-Hatayspor? La terza sfida amichevole stagionale degli azzurri andrà oggi in scena in quel di Castel di Sangro, aprendo ufficialmente la lista di incontri internazionali previsti in Abruzzo. L’incontro non sarà però visibile in chiaro.

Atteso quest’oggi alle ore 18.30, il match fra Napoli ed Hatayspor fungerà da terza amichevole stagionale per i ragazzi di Rudi Garcia, che in quel di Castel di Sangro si imbatteranno in ben 4 sfide internazionali. La prima è proprio quella con protagonista la compagine turca, che inaugurerà insieme ai partenopei il campo Teofilo Patini per la gioia dei tifosi in attesa. Il pareggio inaspettato maturato a Dimaro contro la SPAL ha infatti lasciato con l’amaro in bocca i tanti tifosi del Napoli, ora vogliosi di rivedere i propri beniamini al lavoro.

Napoli-Hatayspor sarà dunque uno dei test fondamentali ai fini della preparazione degli azzurri, attesi fra meno di un mese al Benito Stirpe di Frosinone per il primo impegno della nuova Serie A 23/24. Ecco dunque profilarsi l’utilizzo della formazione titolare per Rudi Garcia, fatta eccezione per Juan Jesus in difesa al posto dell’ormai ex Kim e di Demme a centrocampo al posto dell’infortunato Lobotka. Non prenderanno parte all’incontro neanche un Mario Rui fermo ai box ed un Lozano non ancora al meglio.

La domanda che tutti i tifosi partenopei si sono posti a partire dagli ultimi giorni è però solo una: dove vedere Napoli-Hatayspor? La risposta a tale quesito non rende però felici i supporter azzurri.

Napoli-Hatayspor in Pay-Per-View su Sky: come vedere l’incontro

Come anticipato in precedenza, il match Napoli-Hatayspor non sarà visibile in chiaro come accaduto invece per la precedente amichevole contro la SPAL, bensì solo su Sky.

L’unico modo per vedere l’incontro, cui calcio d’inizio è previsto alle ore 18.30, sarà dunque quello di acquistare la singola gara al servizio di Sky Primafila, al costo di 9.99 euro. Una volta ultimato l’acquisto, la gara sarà visibile sul canale 252 di Sky.