De Laurentiis non dimentica la Champions: “Non vi dico dove mi è rimasto Napoli-Milan…”

Prime parole del patron Aurelio De Laurentiis in diretta da Castel di Sangro, in occasione dell’evento di presentazione dello speciale francobollo Scudetto.

Giunto in quel di Castel di Sangro appena pochi giorni dopo aver salutato Dimaro, il Napoli di Rudi Garcia è pronto ad entrare nel vivo dello sprint preparazione fra i confini dell’Abruzzo. Il calcio d’inizio della Serie A si avvicina infatti ad ampie falcate, ma per i partenopei vi saranno prima le 4 amichevoli internazionali da affrontare nel ritiro, inaugurate quest’oggi con la sfida delle 18.30 contro l’Hatayspor.

Giornata d’impegni dunque per i tifosi giunti in Abruzzo, che oltre alla sfida contro la compagine turca hanno potuto godere delle prime parole in diretta da Castel di Sangro da parte di Aurelio De Laurentiis. Affiancato dal sindaco dal governatore della regione Marsilio e dal presidente della Provincia dell’Aquila Caruso, il proprietario dei partenopei ha infatti inaugurato il ritiro presentando lo speciale francobollo ideato da Poste Italiane in onore del magico trionfo Scudettato targato Napoli. Non solo tali fattori hanno però caratterizzato un evento in cui, ovviamente, si è parlato anche dal significato assunto da Castel di Sangro per la compagine partenopea.

Le parole di De Laurentiis

Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis hanno così caratterizzato la tarda mattinata in quel di Castel di Sangro, a poche ore dal debutto stagionale del Napoli in quel del Teofilo Patini. Di seguito, le prime parole del presidente azzurro in diretta dal comune abruzzese:

“La nostra esperienza a Castel di Sangro nacque grazie al Covid, quando le porte verso l’altrove ci furono chiuse. Giunsi qui in macchina e feci la conoscenza di questi impianti sportivi magnifici. Scoprì che a un’ora da Napoli e a un’ora da Roma c’era questo ben di dio, che ci fece stipulare un accordo dalla durata di ben 12 anni. Ne abbiamo vissuti tre, ne rimangono 8 e ringrazio il governatore Marsilio per la sua visione lungimirante”.

De Laurentiis ha poi avuto modo di scherzare sull’ipotesi Champions League proprio con lo stesso governatore Marsilio, a seguito della speranza di quest’ultimo di vedere la coppa dalle grandi orecchie in Abruzzo:

“La Champions League a Castel di Sangro? Ma tu non devi fare promesse da marinaio per conto mio (ride ndr.). La Champions è ormai tutta questione di fortuna. La sconfitta con il Milan ti è rimasta in gola? Non ti dico dov’è rimasta a me invece…”. In seguito, anche un particolare scambio di battute con il sindaco di Castel di Sangro: “Devi spronare i tifosi a superare qui i numeri raggiunti in Trentino. Se a Dimaro sono venuti in 80 mila, a Castel di Sangro bisogna sforare quota 150 mila”.

I toni della presentazione si sono poi spostati in merito allo splendido francobollo ideato da Poste Italiane in onore dello Scudetto vinto dal Napoli. Esso rappresenta un vicolo di Napoli in festa, con tanto di striscioni e tifosi grandi e piccini raffigurati in un’esplosione di gioia. Una gigantografia di tale pezzo da collezione è stata inoltre esposto sul palco durante la conferenza stampa nonché autografato dal presidente De Laurentiis in persona e da tutti i suoi ospiti.

La stessa cartolina verrà poi esposta all’interno del ritiro di Castel di Sangro e potrà essere coronata dalle firme di tutti i tifosi presenti in Abruzzo, prima di essere trasferita all’interno del Museo del Napoli. L’evento si è poi concluso con le classiche foto di rito e la cerimonia di annullo dei francobolli.