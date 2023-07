Sorpresa Napoli, da Castel di Sangro l’indizio sulla permanenza in azzurro

L’indizio da Castel di Sangro potrebbe suggerire ad una permanenza dei due calciatori in azzurro, molto ben accolta dai tifosi del Napoli.

Manca sempre meno all’ufficiale inizio del ritiro di Castel di Sangro per il Napoli, con gli azzurri pronti a spostarsi dal Trentino all’Abruzzo per ultimare la propria preparazione in vista dell’imminente inizio del campionato di Serie A. I Campioni d’Italia allenati da Rudi Garcia dovranno infatti ben sgomitare per difendere il titolo iridato dall’assalto degli avversari nonché per mantenere saldamente al petto la coccarda dello Scudetto. Per farlo, ecco dunque che la posta in palio si alza per il club partenopeo, atteso da ben 4 amichevoli internazionali sul campo Teofilo Patini del comune abruzzese.

Hatyaspor, Girona, Augsburg ed Apollon Limassol giungeranno infatti a turno fra i confini dell’Abruzzo, pronte a dar filo da torcere agli azzurri che avranno così modo di portare a termine la propria preparazione. Per il Napoli Castel di Sangro fungerà dunque da ultimo step in attesa dell’impegno al Benito Stirpe di Frosinone nonché da collaudo ufficiale per nuovi schemi ed eventuali nuovi acquisti, promessi dal patron Aurelio De Laurentiis in uno degli ultimi spezzoni del ritrovo di Dimaro. Oltre ai suddetti colpi in entrata però, la rosa napoletana potrebbe arricchirsi a sorpresa grazie a due inaspettate permanenze, con l’indizio da Castel di Sangro abile a fortificare tale scenario.

Saco ed Obaretin convocati per Castel di Sangro, ipotesi permanenza

L’ormai archiviato ritiro di Dimaro in casa Napoli ha concesso a Rudi Garcia la possibilità di lavorare molto sul fronte giovani del vivaio, con profili come Marchisano, Vergara, Ambrosino e tanti altri posti al centro degli allenamenti dal tecnico francese. Quest’ultimo ha infatti spesso dichiarato di voler puntare su alcuni prodotti delle giovanili azzurre e che tutti sarebbero stati analizzati a dovere. Tali parole hanno però ben presto conosciuto la dura realtà dei fatti, con la maggior parte dei talenti partenopei presenti in Trentino ceduti in prestito dalla società azzurra.

Tale destino non ha però travolto Nosa Obaretin e Coli Saco, cui permanenza nella rosa targata Napoli resiste e si fortifica grazie alla convocazione ricevuta dai due per il ritrovo di Castel di Sangro. Il primo, dopo essersi distinto come uno dei migliori profili della selezione Primavera azzurra, ha dimostrato tutto il suo talento nelle amichevoli contro Anaune e Spal, con il secondo, di rientro da un prestito alla Pro Vercelli in Serie C, che contro la rappresentativa trentina ha sfornato un’ottima prestazione condita anche da un superbo gol.

La presenza dei due giovani nella lista di convocati per Castel di Sangro, dove il livello di preparazione crescerà inesorabilmente, potrebbe dunque fungere da indizio proprio per una permanenza in prima squadra. Le ipotesi narrano quindi di un possibile impiego di Obaretin come quinto di difesa (salvo clamorosi ribaltoni sul fronte erede di Kim) e di un Coli Saco addirittura promosso al ruolo di vice-Anguissa. Il tutto sarà consolidato nei prossimi giorni di ritiro.