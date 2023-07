Si riapre una pista di mercato per il Napoli: “Vuole andare via”

Le indiscrezioni odierne tornano a rimarcare sulla pista di mercato per il Napoli, ancora viva nonostante il vistoso rallentamento degli ultimi giorni.

Giunti ormai in quel di Castel di Sangro, gli azzurri si preparano a vivere la seconda esperienza in ritiro stagionale dopo quella vissuta fra i confini trentini di Dimaro. In territorio abruzzese verrà intensificata la preparazione per i calciatori del Napoli, cui rosa potrebbe nel breve periodo allargare le proprie braccia ai nuovi acquisti. Sembrerebbe infatti ormai in chiusura il colpo difensore centrale, nonostante le ancora vive incertezze sul nome, con la pista sondata in passato che riemerge d’improvviso dagli inferi per i partenopei.

Lo Celso non vuole il Tottenham, il Napoli osserva

Di ritorno al Tottenham dopo il prestito al Villarreal, Giovani Lo Celso è stato uno dei tanti profili accostati al centrocampo targato Napoli. Il talentuoso argentino sarebbe infatti entrato a far parte delle liste dei desideri azzurre, nonostante gli ultimi giorni abbiano contribuito all’inesorabile raffreddarsi di tale pista.

A far rinsavire però tale ipotesi di mercato, la redazione di calciomercato.com . Secondo questi ultimi infatti, il Napoli sarebbe ancora alla ricerca di una mezzala per il proprio centrocampo, con tutti gli indizi che rimandano proprio a Giovani Lo Celso. Il sudamericano avrebbe difatti espresso la propria volontà di lasciare il Tottenham, con la destinazione azzurra che sembrerebbe garbare al centrocampista. Non sono dunque esclusi ulteriori summit Napoli in seguito a tale possibile occasione da poter cogliere.