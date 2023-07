L’agente a sorpresa su Osimhen: “C’entra Spalletti”

Le sorprendenti parole pronunciate dall’agente su Osimhen ed in merito al passato dell’attaccante nigeriano, con annessa rivelazione in merito a Luciano Spalletti.

Non è più un segreto che Victor Osimhen sia divenuto con il tempo il vero e proprio main character della città di Napoli, portata dal nigeriano a scalare una vetta apparsa insormontabile per 33 anni. La firma del capocannoniere della scorsa Serie A sullo Scudetto azzurro è infatti più che pesante, con il bomber divenuto un pupillo dei tifosi che attendono intrepidi news sul rinnovo dell’ex Lille. Nel frattempo, le parole dell’agente sorprendono gli appassionati, complice una rivelazione con protagonisti lo stesso Osimhen e Luciano Spalletti.

“Non sapeva stoppare una palla”, le parole dell’ex agente di Osimhen

Intervenuto con parole precise e dirette, l’agente sportivo Giacomo Petralito ha scolpito ai microfoni di Radio CRC l’essenza del passato di Osimhen. Colui che portò la punta in Europa, al Wolfsburg, ha infatti espresso il proprio parere in merito alla crescita del suo ex pupillo.

“Il Napoli ha dimostrato che senza Osimhen perde tanto, ma quando lo portai al Wolfsburg non sapeva stoppare una palla“, le parole di Petralito nei confronti del bomber nigeriano. L’agente ha dunque aggiunto che il merito di una così esponenziale crescita dell’attaccante in terra napoletana è senz’altro da attribuire a Luciano Spalletti, protagonista di un lavoro senza precedenti sull’ambito tecnico del calciatore.

Petralito si è poi congedato dall’intervista etichettando Osimhen come un attaccante unico nel suo genere e dunque insostituibile, rivelando però un curioso aneddoto inerente alla figura di Spalletti. “Mi disse che se avessero venduto Osimhen e preso Vlahovic lo avrebbe reso più forte del nigeriano“, la rivelazione finale dell’ex agente.