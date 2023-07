Infortunio Mario Rui, la diagnosi completa: quanto starà fuori il terzino

Arriva il resoconto sull’infortunio dell’azzurro, accolto con un sentore negativo da parte dei tifosi del Napoli.

Abbracciati i confini dell’Abruzzo, gli uomini di Rudi Garcia si preparano ad entrare nel vivo del ritiro di Castel di Sangro. Fra sedute d’allenamenti intensificate, preparativi in vista della Serie A e possibili nuovi acquisti in arrivo, lo Stadio Comunale Teofilo Patini si prepara dunque a fungere da cornice di un vero e proprio spettacolo tinto di azzurro. Spettacolo al quale non prenderà parte con ogni probabilità Mario Rui, cui giungono aggiornamenti in merito all’infortunio.

Infortunio Mario Rui, la diagnosi ufficiale

Uscito malconcio dall’amichevole giocata in quel di Dimaro contro la SPAL, Mario Rui è stato da poco sottoposto ad esami specifici per decretare la completa e corretta diagnosi del proprio infortunio. A riportare l’entità di tale noia fisica, la stessa SSC Napoli, tramite un comunicato rilasciato sui social e sul proprio sito ufficiale.

Ebbene, gli esami sopracitati avrebbero evidenziato una distrazione di primo grado del retto femorale destro per Mario Rui, che avrebbe già dato il via alle procedure riabilitative. Non sono ancora noti i tempi di recupero per il portoghese, ma sono alte le probabilità di non vedere impiegato il terzino all’interno del ritiro di Castel di Sangro. Il portoghese potrebbe addirittura essere in dubbio anche per la prima sfida di campionato contro il Frosinone.