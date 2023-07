Il giovane azzurro sicuro sul futuro: “Voglio il Napoli”

Ceduto in prestito da pochi giorni, il giovane talento ha subito lanciato un appello per il futuro al Napoli.

Manca ormai una manciata di ore all’inizio del secondo ritiro pre-campionato per il Napoli di Rudi Garcia, pronto a sbarcare in quel di Castel di Sangro. Diversamente dall’appuntamento d’inizio stagione vissuto a Dimaro, il ritrovo abruzzese fungerà da collaudo in vista degli imminenti impegni in Serie A nonché da prime esperienze per eventuali nuovi acquisti azzurri. Contrariamente a quanto visto in Trentino dunque, non vi saranno più esperimenti da parte del tecnico francese con i giovani talenti del vivaio. Proprio uno di questi ultimi, da poco ceduto in prestito, ha inoltre lanciato un appello diretto al Napoli sul proprio futuro.

“Voglio il Maradona”, Vergara deciso sul proprio futuro

Riconosciuto dai più come uno dei migliori prospetti futuri di proprietà del Napoli, Antonio Vergara ha da poco lasciato la maglia azzurra, accasandosi in prestito alla Reggiana in Serie B. Protagonista di un gol e di un rigore procurato nel corso dell’amichevole fra Napoli ed Anaune, per il trequartista classe 2003 è dunque alle porte la prima esperienza in cadetteria dopo il prestito in Serie C alla corte della Pro Vercelli.

Nonostante la nuova ed imminente avventura però, lo stesso Vergara è stato categorico sul proprio futuro, lanciando un diretto appello proprio in direzione del Napoli. “La Reggiana è un grande club ma il mio sogno è tornare al Napoli e giocare al Maradona“, le parole pronunciate dal talentino in conferenza, sicuro di se e desideroso di vivere ulteriori esperienze con indosso la maglia azzurra dei partenopei.