Dal Napoli alla Lazio: Sarri torna alla carica per l’azzurro

L’azzurro torna di moda sulla lista dei capitolini, con il Napoli che dovrà difendersi da un ulteriore assalto per il pupillo.

Potrebbe ben presto sbloccarsi il calciomercato del Napoli non solo in entrata quanto anche in uscita. Dopo l’ormai consolidato addio di Kim Min-Jae in direzione Bayern Monaco infatti, sono tanti i membri della rosa azzurra finiti sotto la lente d’ingrandimento dei diversi club presenti in Europa e nel globo. Fra essi, un pupillo dei tifosi, tornato d’improvviso di moda nelle liste d’interesse della Lazio di Maurizio Sarri.

Sarri vuole Mario Rui, il portoghese via da Napoli in un solo caso

Già cercato in passato dalla Lazio, Mario Rui sarebbe nuovamente finito sotto la lente d’ingrandimento della formazione capitolina, ed il tutto è dovuto all’intervento di Maurizio Sarri. Il toscano ex Napoli è infatti noto per l’estrema fiducia riposta nei propri pupilli, amplificata dall’acquisto di Hysaj e dai tentativi non andati però a buon fine per Zielinski.

Il Corriere dello Sport mette dunque al corrente i tifosi di un possibile nuovo tentativo della Lazio in casa Napoli, con Mario Rui che sarebbe stato individuato da Sarri come un possibile erede di Luca Pellegrini, sempre più in ottica Nizza. Il portoghese, cui scadenza del contratto partenopeo è prevista per il 2025, è però in trattativa con il Napoli ai fini di prolungare la propria permanenza all’ombra del Vesuvio. Qualora tale scenario non andasse in porto, il quotidiano sopracitato fa sapere che la Lazio sarebbe pronta ad affondare il colpo per il pupillo dei tifosi azzurri.