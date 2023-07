Svolta sul caso difensore centrale: blitz improvviso da parte del Napoli

Blitz improvviso del Napoli per un nuovo difensore centrale, che potrebbe addirittura aver scavalcato Danso negli indici di preferenza.

Le ultime ore in casa Napoli sono state caratterizzate dall’improvviso innalzarsi delle quotazioni inerenti a Kevin Danso. Il difensore austriaco è infatti nuovamente finito al centro dell’attenzione all’ombra del Vesuvio dopo le news degli scorsi giorni, secondo cui il centrale avrebbe trovato un principio d’accordo proprio con il club azzurro. Principio d’accordo ancora non sufficiente ai fini di convincere il Lens a cedere il proprio pupillo a meno di 30 milioni. Cifra che il Napoli non vorrebbe assolutamente spendere, con i prossimi giorni che saranno fondamentali ai fini dei risvolti di tale vicenda.

La possibilità che tutto salti non è, come detto, del tutto accantonata, con le analisi di mercato del duo Meluso-Micheli su altri profili che non accennano a terminare. Il nome tornato forte è infatti quello di Kilman, grazie alle modifiche apportate dalla FIGC in merito agli slot per gli extracomunitari, con anche il giovane Inacio entrato a far parte della lista di obiettivi azzurri. Un nuovo profilo parrebbe però aver scalato le gerarchie partenopee, con l’esperto di mercato che ha dunque annunciato un clamoroso ribaltone previsto in casa Napoli.

Ne Danso ne Inacio, il Napoli punta Mavropanos

Ha del clamoroso l’indiscrezione di mercato lanciata dall’esperto Alfredo Pedullà, che avrebbe incredibilmente riportato di un blitz Napoli per il centrale greco Kostantinos Mavropanos. Classe ’97, egli è reduce da un’ottima stagione in maglia Stoccarda, valsa gli interessi di molti top club europei. Sondato già a gennaio dall’Inter e qualche settimana fa dalla Juventus, una nuova possibilità di futuro in Italia si è dunque materializzata d’innanzi al titolare inamovibile della Nazionale greca.

Un vero e proprio shock di mercato, visto e considerando le ridondanti voci di un imminente affondo Napoli per Danso. Secondo Pedullà però, le motivazioni dietro a questo improvviso balzo in avanti per Mavropanos sarebbero da ritrovare sul fonte difficoltà della trattativa. Contrariamente al Lens infatti, lo Stoccarda non opporrebbe così tanta resistenza fra se ed il centrale, valutato dal club tedesco circa 25 milioni. La stessa cifra offerta dagli azzurri al club francese e poi rifiutata, e che potrebbe dunque spingere De Laurentiis a virare proprio sul profilo del greco.

Lo stesso Pedullà ha inoltre concluso narrando di altre piste ancora aperte, con il Napoli che non avrebbe dunque ancora escluso dalla lista nomi quali Kilman, Inacio o il sopracitato Danso. In un clima d’incertezza generale comincia a profilarsi un nome all’orizzonte, con il Napoli quasi giunto al traguardo dell’estenuante corsa all’erede di Kim.