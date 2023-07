Napoli-Osimhen, intesa ad un passo: cosa manca per il rinnovo

Le news sul rinnovo di Osimhen fanno ben sperare i tifosi del Napoli, in apprensione dopo le ultime indiscrezioni di mercato.

All’ombra del Vesuvio è sempre più caso Osimhen, con il nigeriano capace di tenere sotto scacco una città intera negli ultimi giorni. Non è infatti ancora avvenuto il rinnovo ufficiale con gli azzurri per il capocannoniere della scorsa Serie A, negli ultimi giorni finito al centro di news di mercato con protagonisti PSG ed Al-Hilal. Le ultime indiscrezioni in merito al rinnovo dell’attaccante fanno dunque rinsavire e sospirare i tifosi Campioni d’Italia.

Osimhen-Napoli, rinnovo sempre più vicino

Una vera e propria manna dal cielo per tutti i supporter partenopei gli ultimi aggiornamenti dell’esperto Gianluca Di Marzio sul futuro di Osimhen. Secondo l’uomo Sky infatti, il rinnovo del nigeriano con il Napoli non è mai stato così vicino, con un ultimo incontro che separa le due parti dal definitivo accordo.

Sarebbe dunque in programma un colloquio finale fra club ed entourage del calciatore per limare gli ultimi dettagli, con il nigeriano che avrà inoltre diritto ad un cospicuo aumento di stipendio in seguito al prolungamento contrattuale fino al 2026. Calenda e De Laurentiis avrebbero inoltre trovato anche un’intesa sul fattore clausola rescissoria, con le iniziali richieste del patron del Napoli pari a 200 milioni smussate e diminuite leggermente dopo l’intervento dell’agente di Osimhen.