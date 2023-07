Napoli, arriva l’indizio social: colpo vicino?

L’indizio social da parte dell’obiettivo di mercato aumenta le perplessità dei tifosi del Napoli all’ascolto.

Ancora fermo ai nastri di partenza contrariamente alle situazioni concorrenziali, il mercato del Napoli potrebbe ben presto entrare nel vivo. Alquanto esplicite infatti le dichiarazioni lasciate dal presidente Aurelio De Laurentiis, cui annuncio in merito agli acquisti che arriveranno nei prossimi giorni è stato capace di riaccendere le speranze dei tifosi. Proprio questi ultimi sono però rimasti alquanto sorpresi dall’indizio social lanciato dall’obiettivo di mercato azzurro.

Calciomercato Napoli, tweet criptico da parte di Danso

Gli ultimi giorni in casa Napoli sono stati caratterizzati dall’improvviso aumento delle quotazioni di Kevin Danso come possibile erede di Kim. Fra il club azzurro e l’austriaco vi sarebbe infatti un principio d’accordo, con il Lens che non accenna a mollare la presa dopo aver già ceduto due pezzi pregiati della rosa come Fofana ed Openda.

Nel frattempo però, lo stesso Danso potrebbe aver messo a tacere o alimentato tali voci di mercato, tramite un tweet alquanto criptico che ha colpito i tifosi azzurri. “Loading” quanto scritto dal difensore centrale come didascalia di una foto scattata in allenamento. Perplessità dunque nelle menti dei tifosi del Napoli, con tale messaggio che potrebbe alludere ad una permanenza del calciatore in Francia così come ad un imminente passaggio all’ombra del Vesuvio.