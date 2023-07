Offerta a sorpresa del Napoli, può arrivare un brasiliano a parametro zero

Inaspettata mossa da parte del Napoli, in attacco può arrivare un calciatore brasiliano dello Shakhtar Donetsk: tutti i dettagli.

Continua la preparazione precampionato del Napoli. Dopo una prima parte di ritiro svolta a Dimaro-Folgarida, la truppa guidata da mister Rudi Garcia si sposterà in Abruzzo, più precisamente a Castel di Sangro. E se la prima parte del ritiro ha visto protagonisti tanti ex calciatori della Primavera, adesso è tempo di attendere volti nuovi.

Offerta del Napoli per Tete dello Shakthar Donetsk

Storicamente a Castel di Sangro il Napoli è solito presentare i nuovi acquisti e uno di questi potrebbe essere a sorpresa un nuovo attaccante. Non è un mistero che debba essere sciolto il nodo relativo al contratto di Hirving Lozano, con il messicano che potrebbe liberarsi al termine della stagione a parametro zero. Il Napoli non vuole assolutamente perdere un capitale come Lozano a gratis, ecco perché il calciatore è stato messo davanti a un bivio: rinnovare o trovarsi una nuova squadra, altrimenti rischierebbe di passare un’intera stagione in panchina.

La società, intanto, ha iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di nuovi esterni. Sul taccuino del d.s. Meluso e del capo scout Maurizio Micheli, ci sono da tempo i nomi di Lindstrom e Orsolini, ma nelle ultime ore pare sia spuntato un nuovo obiettivo.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, nelle score ore è stato offerto un contratto triennale a Tetê. Reduce dall’esperienza in prestito al Leicester, il 23enne mancino ha già dato il gradimento al trasferimento in Campania, che può avvenire a titolo gratuito dopo il ritorno allo Shakhtar. In scadenza a dicembre 2023, l’ex Lione potrebbe liberarsi gratis sfruttando la proroga della legge della Fifa che consente ai calciatori stranieri tesserati in Ucraina di svincolarsi, come già successo per Manor Salomon, trasferitosi al Tottenham.

Da capire se quello del Napoli sia un affondo decisivo o una mossa preventiva per mettere fretta a qualche altro obiettivo di mercato.