Sorpresa per tutti i tifosi: è accaduto a Dimaro

Giungono novità in orbita Napoli direttamente da Dimaro, dove il caso mediatico delle ultime ore si è arricchito di ulteriori particolari.

Si avvia verso la conclusione il ritiro di Dimaro per il Napoli, reduce dallo scialbo pareggio maturato contro la SPAL e che oggi saluterà la località trentina dopo l’ultima seduta d’allenamento mattutina. Seduta, questa, che ha contribuito a donare un ulteriore particolare alla vicenda che più di tutte ha tenuto banco nelle ultime ore fra le mura azzurre.

Caso Lozano, il messicano presente in allenamento

Non ha tardato a saltare agli occhi di tutti l’assenza di Hirving Lozano dalla distinta di Napoli-SPAL, con il messicano out dalla formazione titolare così come dalla panchina. Un fattore inaspettato e che ha fortemente insospettito i tifosi, vista l’attuale situazione che ruota attorno al “chucky“. Il contratto in scadenza nel 2024 e le prime indiscrezioni negative sul rinnovo hanno infatti sin da subito fatto scattare un campanello dall’allarme nelle menti dei supporter, abili a collegare l’assenza di Lozano dall’amichevole ad una possibile ed imminente partenza.

Il tutto è stato inoltre amplificato dalla presenza dello stesso messicano nelle partitelle d’allenamento pre-SPAL, con gli eventi odierni che hanno però contribuito a smontarne il caso. Lozano era infatti presente al fianco dei compagni per l’ultimo allenamento del ritiro, con aria felice e spensierata anche a causa del trionfo in partitella. Si fa dunque sempre più strada l’ipotesi che l’assenza di ieri fosse unicamente frutto delle condizioni fisiche del messicano, reduce da un infortunio al ginocchio e probabilmente non ancora in grado di reggere 45 o 90 minuti di gioco.