Sarri, che sgarbo al Napoli: un Big sta per firmare con la Lazio

Sarri vuole un giocatore su cui c’è anche il Napoli: la Lazio si muove nell’ombra per strappare la firma evitando qualsiasi asta di mercato

Il Napoli, dopo la notizia del rinnovo di Giovanni Di Lorenzo, sta continuando a lavorare sul prolungamento di altri giocatori importanti. Questa è la volontà di Aurelio De Laurentiis, che mette però i bastoni tra le ruote alla Lazio. Motivo questo per cui Maurizio Sarri sta spingendo affinché si concretizzi un’operazione in particolare. Operazione che dal canto suoi rovinerebbe i piani degli azzurri in un gioco di incastri.

Il Napoli sta continuando a parlare con i procuratori dei giocatori che sono chiamati a rinnovare il proprio contratto in scadenza. Dopo il prolungamento di Giovanni Di Lorenzo, annunciato a Dimaro e a sorpresa per tutti (anche per il giocatore stesso), si lavora anche a quello di altre importanti pedine. Come Victor Osimhen, per citarne uno.

L’attaccante comunque non è l’unico, perché il presidente vorrebbe rinnovare anche l’accordo con Piotr Zielinski, in scadenza al 30 giugno del 2024. Il centrocampista è valutato 30 milioni di euro e su di lui c’è la Lazio. Se restasse in azzurro, Sarri avrebbe già il nome del sostituto. Situazione questa che scombinerebbe i piani dell’azzurro.

Ostacolo Lazio per Samardzic: Sarri può superare il Napoli

La prima scelta della Lazio, per andare a sostituire l’ormai ex Milinkovic-Savic, è quella di Piotr Zielinski. Maurizio Sarri vorrebbe portarlo alla sua corte, ma il Napoli alza il muro. Per Aurelio De Laurentiis il giocatore non parte per meno di 30 milioni di euro. Una cifra considerata eccessiva da Claudio Lotito, visto che il giocatore è in scadenza tra un anno. Da un lato il Napoli lavora allora al suo rinnovo, dall’altro il club biancoceleste si potrebbe vendicare, lavorando sottotraccia per Lazar Samardzic.

Non è una novità che il centrocampista dell’Udinese piaccia a diverse big di Serie A. Anche l’Inter oltre al Napoli e alla Lazio, ad esempio, ci sta da tempo pensando. Ma, secondo il ‘Corriere dello Sport’, il club di Lotito non ci starebbe solo riflettendo. Anzi, ci starebbe proprio lavorando. Nel silenzio generale, sperando che l’Udinese abbassi le pretese (chiede al momento 25 milioni di euro) e soprattutto che non partano aste per il centrocampista. Se dovesse andare in porto l’affare tra friulani e capitolini, sarebbero rovinati i piani dello stesso Napoli che da tempo sta lavorando in maniera seria su Samardzic.