Rinnovo in casa Napoli, che gioia per i i tifosi: firma ad un passo

Sarebbe arrivata la firma sul rinnovo per l’azzurro che, dopo Di Lorenzo, stabilisce con gioia la propria permanenza in quel di Napoli.

Si chiude con un amaro pareggio il ritiro del Napoli in quel di Dimaro, con il solo gol di Anguissa che non riesce a rispondere a dovere alla rete balistica messa a segno dalla SPAL. Chiuso ora il capitolo Trentino, per gli azzurri sarà a breve tempo di aprire la porta Abruzzo, con l’appuntamento in quel di Castel di Sangro che regalerà ai tifosi partenopei le prime amichevoli internazionali. Nel frattempo però, resta più che spalancata la finestra Napoli sui rinnovi contrattuali, con un beniamino del popolo azzurro che, stando alle indiscrezioni, avrebbe firmato nelle ultime ore.

Napoli, rinnovo ufficiale a breve per Zielinski

Dopo le iniziali difficoltà e le news di un possibile trasferimento, Piotr Zielinski ha risposto al fuoco con il proprio amore per i colori azzurri, firmando un prolungamento contrattuale al ribasso. Ad annunciarlo, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che narra di presunta firma avvenuta nella giornata di ieri nonostante vi manchi ancora l’annuncio ufficiale.

Secondo il quotidiano rosa infatti, l’ultimo incontro fra l’entourage di Zielinski e la società targata Napoli sarebbe stato fondamentale ai fini di raggiungere l’intesa sperata. Il polacco avrebbe dunque accettato l’offerta al ribasso per amore dei colori azzurri, con le cifre dell’operazione che dovrebbero ammontare a circa 2.5 milioni netti fino al 2026 (al fronte dei 4.5 percepiti in passato ed offerti al centrocampista anche dalla Lazio). Un gesto calcisticamente romantico ormai fuori dagli standard moderni, e che sancisce ancor di più il legame fra Zielinski, Napoli e tutti i tifosi partenopei.