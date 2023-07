Osimhen non si allena l’ultimo giorno di ritiro: il motivo dell’assenza

Assenza a sorpresa nell’ultimo allenamento in quel di Dimaro, con Osimhen che non ha preso parte alla seduta con i compagni.

Termina dopo oltre 10 giorni all’insegna dello spettacolo e del calore dei tifosi il ritiro di Dimaro per il Napoli. La parentesi pre-stagionale in Val Di Sole ha infatti regalato quest’anno tante novità ai supporter, fra iniziative extra-campo, la presenza di tanti giovani azzurri nonché le due amichevoli con Anaune e SPAL. L’ultimo allenamento ha dunque avuto modo di intrattenere fino alla fine i fan presenti sulle tribune dell’impianto di Carciato, preoccupati però dall’assenza di Victor Osimhen.

Ghiaccio per Osimhen, il nigeriano non si allena

Ha sorpreso e non poco l’assenza di Victor Osimhen dall’ultimo allenamento azzurro in quel di Dimaro. Il bomber azzurro ha infatti osservato i propri compagni svolgere gli esercizi da bordo campo, seduto in panchina con del ghiaccio sul ginocchio. Logico dunque pensare ad un infortunio per il capocannoniere della scorsa Serie A, ma la verità alle spalle di tale scelta potrebbe nascondersi dietro ad un altro fattore.

Giunto in ritardo in quel di Dimaro a causa degli impegni in Nazionale, Osimhen ha avuto poco tempo a disposizione per ritrovare la propria miglior condizione fisica, con i 45 minuti giocati contro la SPAL che potrebbero essersi rivelati più pesanti del previsto. Il nigeriano ha infatti scongiurato le ipotesi infortunio sul finire della sessione, quando si è unito alla festa insieme ai suoi compagni ballando ed esultando. Assume dunque sempre più consensi l’idea di una semplice sosta preventiva per il bomber del Napoli.