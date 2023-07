Novità sul rinnovo di un big azzurro: società al lavoro

Continua ad infittirsi il discorso in merito ai rinnovi in casa Napoli, con ulteriori aggiornamenti sul prolungamento contrattuale dell’azzurro che giungono in mattinata.

Un Napoli in spolvero ma poco cinico conclude con un amaro 1-1 il ritiro di Dimaro, con la SPAL abile a fermare gli azzurri grazie ad un capolavoro da centrocampo messo a segno da Puletto. A nulla è valso il pareggio riacciuffato da Anguissa dopo una splendida azione corale, con i partenopei che ora hanno messo nel mirino gli appuntamenti internazionali in quel di Castel di Sangro. In attesa di giungere in Abruzzo però, le prossime saranno senz’altro giornate all’insegna di rinnovi all’ombra del Vesuvio, con una particolare news che fa gioire i tifosi azzurri.

Kvara-Napoli, cosa filtra sul rinnovo

Tornato in campo insieme ai titolari nel secondo tempo della sfida con la SPAL, Khvicha Kvaratskhelia ha avuto modo di riconquistare le prime pagine social non solo per quanto mostrato sul campo. Questo perché, ad assistere alla sfida degli azzurri con i ferraresi, vi era anche il suo agente Mamuka Jugeli, pescato dalle telecamere a bordo campo insieme all’intermediario Cristian Zaccardo. La Gazzetta dello Sport attribuisce dunque tale presenza ad un primo summit fra entourage e società per il georgiano, narrandoci informazioni in merito al possibile rinnovo.

L’offerta del Napoli è infatti quantificata sotto forma di prolungamento contrattuale fino al 2028, con annesso raddoppio di stipendio che passerebbe dall’attuale 1.3 milioni a ben 2.5 netti a stagione. Il tutto, ai fini di blindare gli imprevedibili attacchi dalla Premier League, che però potrebbero a prescindere non rientrare nei piani di Kvarastkhelia. Il georgiano si è infatti più volte dimostrato volenteroso di rimanere a Napoli. La presenza di Jugeli in quel di Diamro suggerisce dunque che le due parti sono ormai al lavoro, con ulteriori novità sul rinnovo di KK77 che potrebbero arrivare nei prossimi giorni.