Infortunio per il giocatore del Napoli: rischia di saltare il ritiro a Castel di Sangro

Primo infortunio stagionale in casa Napoli, dove il calciatore potrebbe saltare il ritiro di Castel di Sangro a causa degli acciacchi fisici.

Si concludono forse nel modo meno consono possibile gli splendidi 10 giorni vissuti a Dimaro da calciatori e tifosi, con il Napoli che saluta la località trentina con uno scialbo 1-1 maturato contro la SPAL. Gli azzurri pagano senz’altro l’esser stati poco cinici sotto porta, sia nel primo tempo con le riserve che nella seconda frazione. L’errore di posizione di Meret funge poi solo da misera sbavatura nella splendida rete messa a segno da Puletto, abile a portare in vantaggio i ferraresi grazie ad un clamoroso colpo da centrocampo.

A poco serve dunque l’assalto partenopeo nei minuti finali, condito dalla splendida azione corale conclusa da Anguissa nel gol del pareggio. Il Napoli ha ormai messo nel mirino il ritiro di Castel di Sangro e le annesse amichevoli internazionali, che fungeranno ulteriormente da prova e preparazione per la squadra allenata da Rudi Garcia. Il ritrovo nella località abruzzese potrebbe però essere condizionato da una pesante assenza nel gruppo azzurro, figlia del primo vero infortunio della stagione partenopea.

Infortunio per Mario Rui, Castel di Sangro a rischio

Sono 28 luglio e 12 agosto le date che fungeranno da inizio e da fine per il ritiro di Castel di Sangro, e che racchiuderanno fra di esse gli splendidi giorni di preparazione azzurra in vista del calcio d’inizio della Serie A 2023/24. In Abruzzo infatti, il Napoli avrà il compito di allenarsi al meglio in vista dell’impegno fissato il 19 agosto al Benito Stirpe contro il Frosinone, che darà ufficialmente il via al campionato partenopeo. Per farlo, il club di Aurelio De Laurentiis sarà impegnato in 4 amichevoli internazionali, che vedranno gli azzurri darsi battaglia contro i turchi dall’Hatyaspor, gli spagnoli del Girona, i tedeschi dell’Augsburg ed i ciprioti dell’Apollon Limassol.

Tali amichevoli tanto attese però, rischiano di essere caratterizzate da una pesante assenza in casa Napoli, che potrebbe incidere sia sulle tattiche di Rudi Garcia che sul morale dei tifosi. Trattasi infatti del possibile mancato impiego in quel di Castel di Sangro per Mario Rui. Uscito dolorante dalla sfida con la SPAL, il portoghese ha difatti accusato un risentimento del muscolo della coscia destra che, secondo il Corriere del Mezzogiorno, terrà il terzino lontano dal campo per circa 2 settimane. Tempistiche che non fanno dunque sorridere il tecnico degli azzurri che, nel migliore dei casi, potrebbe ritrovare a disposizione un Mario Rui ancora non in condizione per il test dell’11 agosto contro l’Apollon.

Tale notizia, inoltre, non incide soltanto su quel che sarà il secondo ritiro pre-campionato targato Napoli, bensì anche sulle prime giornate del campionato partenopeo. Due settimane ai box potrebbero infatti notevolmente incidere sulla preparazione del portoghese, che rischia dunque di rimanere in panchina in favore di Olivera nel corso delle prime uscite azzurre in Serie A.