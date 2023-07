Il Napoli saluta Dimaro: festa fra calciatori e tifosi – VIDEO

Si conclude tra gli applausi il ritiro di Dimaro 2023, con gli azzurri abili a rispondere sul campo ad alcune voci emerse nelle ultime ore.

Termina oggi il ritiro vissuto in quel di Dimaro dal Napoli, dopo 10 e più giorni vissuti fra il calore dei tifosi e l’emozione di veder tornare in campo i propri beniamini da Campioni d’Italia. Lo scialbo pareggio maturato ieri contro la SPAL aveva però contribuito ad abbassare leggermente il morale della tifoseria napoletana, abile a tornare subito su dopo le scene assaporate quest’oggi sul campo di Carciato.

Conclusione con festa, azzurri scatenati sul campo di Dimaro

Ultima seduta mattutina, ultimi ringraziamenti ai tifosi giunti in Trentino e poi tutti di nuovo in direzione Napoli, in attesa che abbia invece inizio il ritrovo in quel di Castel di Sangro. Gli azzurri lasciano dunque Dimaro dopo oltre 10 giorni di permanenza e di festa, con l’ultima sessione d’allenamento cominciata però con qualche muso lungo di troppo. Il pareggio maturato contro la SPAL è infatti riuscito a placare il sentore di festa respirato fin qui in Val Di Sole, con i tifosi impauriti dal possibile risvolto che tale risultato avrebbe potuto portare all’interno dello spogliatoio.

Gli azzurri sono però stati formidabili nel rispedire al mittente tali sensazioni negative, regalando ai supporter un super allenamento di chiusura fra gioia e schiamazzi. Dopo la consueta partitella d’allenamento infatti, sono partiti i consueti festeggiamenti sotto la tribuna, con vincitori e vinti in egual modo in festa ed intenti a salutare i tifosi un’ultima volta. Accantonati dunque i dubbi di serata, con il clima che torna a rasserenarsi in vista di Castel di Sangro.