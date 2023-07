Calciomercato Napoli, novità sul fronte Danso: la mossa di De Laurentiis

Novità importantissime giungono in casa Napoli, dove le prossime ore potrebbero essere fondamentali ai fini della corsa per il nuovo difensore.

Termina con il sorriso il ritiro del Napoli in quel di Dimaro, con la gioia e la festa finale fra calciatori ed azzurri abile a spazzare via i dubbi insorti dopo il pareggio con la SPAL. Ciò che però non verrà accantonata tanto facilmente, in attesa del ritrovo di Castel di Sangro, è la situazione difensore centrale. I partenopei sono infatti ancora in piena corsa per il sostituto di Kim, con i tanti nomi venuti fuori capaci di confondere e non poco i tifosi in attesa. Nel mentre, importantissime novità dell’ultim’ora giungono sulla questione.

Danso è il preferito di Garcia, il Napoli spinge

Uno dei nomi maggiormente accostati al Napoli nell’ultimo periodo è senz’altro quello di Kevin Danso. Miglior difensore della Ligue 1 ed assoluto protagonista dell’approdo in Champions del Lens, l’austriaco è ben presto entrato a far parte della lista di desideri azzurra. Il club transalpino non ha però lasciato vita facile agli azzurri, gonfiando il prezzo del centrale fino a giungere all’attuale situazione narrata da Il Mattino.

Stando a quanto riportato dunque dal quotidiano campano, Danso resta il profilo preferito da Rudi Garcia, con De Laurentiis addirittura protagonista di una conference call per cercare di sbrogliare tale matassa. I contatti con gli intermediari hanno infatti portato il Napoli a raggiungere un’intesa di massima con il calciatore, con il Lens che fa invece ancora muro chiedendo oltre 30 milioni per il calciatore.

Ulteriori conferme sulla nota concreta assunta nelle ultime ore dalla trattativa giungono dall’esperto di mercato francese Sebastien Denis. Secondo quest’ultimo infatti, un repentino tentativo del Napoli avrebbe fatto saltare l’operazione rinnovo fra Lens e Danso, con il centrale che vorrebbe il trasferimento in azzurro. Nei prossimi giorni la società azzurra farà dunque il possibile per abbattere la difesa ad oltranza schierata dal club francese.