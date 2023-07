Zielinski, a sorpresa cambia il futuro: importante notizia per il Napoli

Il futuro di Piotr Zielinski è un tema caldo che tiene banco in casa Napoli. Cercato dalla Lazio, ora c’è una novità importante.

Piotr Zielinski è certamente uno dei senatori del Napoli. Il centrocampista polacco, arrivato nell’estate del 2017, ha vissuto in maglia azzurra tantissime emozioni contrastanti. Lui c’è sempre stato, partendp dalla delusione per lo “scudetto perso in albero”, passando per gli anni difficili con Ancelotti e Gattuso, fino ad arrivare alla vittoria dello scudetto nella passata stagione.

Ora, il contratto di Zielinski è in scadenza nel 2024. Il Napoli lo ha messo davanti a un bivio: rinnovo o addio in questa estate. Il numero 20 azzurri, dal canto suo, vorrebbe rimanere a Napoli, perchè innamorato della maglia e della città, ma le offerte per lui non tardano ad arrivare.

Nelle ultime settimane, è salito in maniera importante il pressing della Lazio di Maurizio Sarri, Il tecnico che lo ha lanciato nel calcio che conta, ora lo vorrebbe nella Capitale per sostituire Milinkovic Savic.

Cambia il futuro di Zielinski: la notizia

La cifra chiesta dal Napoli, però, è troppo elevata per le casse biancocelesti e la pista sembra essersi raffreddata. Negli ultimi minuti è arrivata, però, una notizia che potrebbe cambiare radicalmente il futuro del polacco.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, la Lazio avrebbe virato su un nuovo obiettivo per sostituire Milinkovic Savic.

Si tratta di Arsen Zakharyan, trequartista classe 2003 della Dinamo Mosca. Nell’ultima stagione ha collezionato 5 gol e 10 assist ed è uno dei giovani più interessanti del panorama europeo.

La Lazio è pronta ad offrire 10 milioni di euro, mentre i russi ne chiedono 15. L’affare dovrebbe comunque concludersi e questo vorrebbe dire che la permanenza a Napoli è molto più vicina per Zielinski.