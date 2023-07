Ultim’ora da Dimaro su Juan Jesus: c’è la notizia sull’infortunio

In apprensione dagli eventi di ieri, i tifosi del Napoli hanno finalmente potuto conoscere i risvolti sull’infortunio di Juan Jesus direttamente da Dimaro.

In un batter d’occhio si è già giunti al giorno 9 di ritiro in quel di Dimaro, con gli azzurri oggi alle prese con la preparazione in vista del secondo test amichevole stagionale. Dopo aver trionfato per 6-1 sull’Anaune nel match inaugurale infatti, il Napoli di Rudi Garcia è ora atteso dalla SPAL, con calcio d’inizio dell’incontro fissato per lunedì 24 alle ore 18. Nel frattempo, direttamente dal campo sportivo di Carciato, arrivano aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Juan Jesus, uscito dolorante al termine della seduta d’allenamento svoltasi ieri.

Sospiro di sollievo Napoli, Juan Jesus si allena in gruppo

Sono stati attimi di panico per Juan Jesus al termine della seduta d’allenamento svoltasi ieri in quel di Dimaro. Nel corso della partitella di fine sessione infatti, il brasiliano si è accasciato a terra a seguito di un’azione con protagonista anche Zerbin, riportando sin da subito problemi all’inguine. Soccorso dallo staff, Juan Jesus è stato scortato negli spogliatoi anzitempo, per la seconda dall’inizio del ritiro dopo la botta alla caviglia rimediata qualche giorno fa.

I tifosi del Napoli, in apprensione da ieri per le condizioni del proprio beniamino, sono però tornati a sorridere dopo quanto appreso quest’oggi. Juan Jesus è infatti sceso regolarmente in campo con il resto dei compagni, svolgendo seduta d’allenamento in gruppo nonché lasciandosi alle spalle i guai fisici accusati nella giornata di ieri.