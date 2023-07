UFFICIALE – Comunicate le amichevoli a Castel di Sangro

Dopo il ritiro di Dimaro, il Napoli si sposterà a Castel di Sangro: comunicate le amichevoli che si terranno in Abruzzo.

La stagione del Napoli è ormai iniziata. Da ormai nove giorni, gli azzurri sono impegnati a Dimaro per svolgere la prima parte di preparazione. Rudi Garcìa ha avuto così modo di conoscere meglio la rosa a sua disposizione e sta lavorando per far crescere la preparazione fisica dei suoi uomini.

Dopo Dimaro, il Napoli si sposterà a Castel di Sangro. Nella seconda parte di preparazione estiva, gli azzurri lavoreranno maggiormente sulla tattica per imparare al meglio i nuovi automatismi del tecnico francese.

Oltre agli allenamenti, a Castel di Sangro, il Napoli sarà impegnato anche in diverse amichevoli dal sapore internzaionale. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club partenopeo ha dirmato le date e le squadre che affronteranno gli azzurri.

Saranno quattro le amichevoli del Napoli a Castel di Sangro

Il Napoli sarà in Abruzzo dal 28 luglio al 12 agosto. In queste due settimane, gli azzurri affronteranno quattro squadre europee. Il Napoli affronterà Hatayaspor, Girona, Ausburg e Apollon Limassol.

Di seguito le date degli incontri:

Napoli-Hatayaspor: 29/07/2023 alle 18:30

Napoli-Girona: 02/08/2023 alle ore 18:30

Napoli-Ausburg: 06/08/2023 alle ore 18:30

Napoli-Apollon Limassol: 11/08/2023 alle ore 18:30