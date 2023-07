Starace show: il siparietto con la mamma di Gollini è da non perdere – VIDEO

Il ritiro di Dimaro continua a regalare gioia e spensieratezza a tutti i tifosi così come ai calciatori. L’ultimo siparietto avvenuto in Trentino fra Tommaso Starace e la madre di Gollini, inoltre, è da non perdere.

Continua sulle onde dell’entusiasmo il ritiro della SSC Napoli in quel di Dimaro-Folgarida, fra le emozioni e la gioia portate dai calciatori azzurri a tutti i tifosi. Tanti gli eventi ed i siparietti che hanno infatti contraddistinto il consueto appuntamento d’inizio stagione della rosa partenopea, fra presenze di artisti o semplici scherzi fra compagni di squadra. L’ultimo show di Tommaso Starace, con protagonista anche la mamma di Pierluigi Gollini, è tutto da ridere e dunque imperdibile.

Starace show, caffè offerto alla madre di Gollini

Tommaso Starace è un vero e proprio veterano in casa Napoli, presente dai tempi di Diego Armando Maradona e divenuto ben presto un idolo della tifoseria azzurra nonostante il più nascosto ruolo da magazziniere. “Tommy” è ormai un beniamino social, e la sua fama è senz’altro dovuta al suo splendido legame con ogni calciatore azzurro nonché al ricorrente caffè napoletano da lui preparato in ogni occasione.

Proprio al famoso caffè di Starace è dunque dovuto il siparietto odierno, con protagonista la mamma del portiere Pierluigi Gollini. Quest’ultimo ha infatti ripreso e pubblicato sul proprio profilo Instagram una scena tutta da ridere, con il magazziniere intento ad intrattenere e a porgere una tazzina di caffè alla signora. Inutile dire che il video ha fatto in poco tempo il giro del web, scatenando l’ilarità di tutti i tifosi del Napoli.

Di seguito, le immagini pubblicate dallo stesso Gollini nelle storie Instagram: