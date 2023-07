Protagonista agli Europei U-21: il Napoli lo cerca come erede di Kim

La corsa al sostituto di Kim continua fra le mura di casa Napoli, dove sarebbe cresciuto l’interesse per un giovane prospetto protagonista agli Europei U-21.

Potrebbe subire una notevole accelerata nelle prossime ore il calciomercato targato Napoli, come suggerito dalle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro, durante il corso della presentazione della squadra in quel di Dimaro, ha infatti annunciato che il 12 agosto sarà una data significativa per capire sin dove si spingeranno i Campioni d’Italia nella stagione 23/24. Tutto questo fa dunque pensare ad un’imminente accelerata del mercato partenopeo, con un nuovo giovane prospetto adocchiato dalla società azzurra come erede di Kim Min-Jae.

Protagonista agli Europei U-21, il Napoli osserva Lukeba

Nuovo giorno nuovi nomi in ottica Napoli, dove il calciomercato è ancora fermo ai nastri di partenza. Gli azzurri sono però chiamati alla risoluzione del problema Kim quanto prima, con i principali media di mercato che hanno evidenziato parecchi nomi come possibili sostituti del coreano. Di essi fanno parte i vari Danso, Kilman, Sutalo e Lacroix, con un nuovo giovane prospetto accostato nelle ultime ore al club azzurro.

Trattasi di Castello Lukeba, difensore classe 2002 in forza all’Olympique Lyon, squadra di cui è tifoso ed in cui è cresciuto anche a livello di giovanili. Promosso in prima squadra nella stagione 21/22, il francese ha dunque collezionato fin qui 58 presenze in Ligue 1, mettendo a segno 4 gol ed elevando il proprio status ad uno dei migliori prospetti del calcio del futuro.

A riportare l’interesse da parte del Napoli per Lukeba è il Corriere del Mezzogiorno. Non sarà però facile strappare il giovane francese dalle grinfie del Lyon, che ne ha ovviamente gonfiato la valutazione di mercato in seguito alle ottime prestazioni messe a referto con la Francia negli Europei U-21, concluso con 4 presenze su 4 tutte da titolare.