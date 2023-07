Napoli-Spal, non solo l’amichevole: possibile incontro di mercato! Il motivo

Domani il Napoli scenderà in campo contro la SPAL. Non è solo un’occasione per mettere minuti nelle gambe, ma anche per un incontro di mercato.

Il ritiro di Dimaro sta ormai giungendo al termine. Gli azzurri allenati da Rudi Garcìa, domani affronteranno la SPAL in quella che sarà l’ultima amichevole estiva in Trentino. Nonostante si tratti di un semplice test che servirà al Napoli per ritrovare la migliore fisica in vista della nuova stagione, nella seduta pomeridiana odierna Garcìa ha lavorato maggiormente sulla tattica. L’obiettivo del tecnico è arrivare al via della nuova stagione con degli automatismi ben oliati.

Anche la SPAL si è preparata al meglio per la sfida di domani. I ferraresi sono in ritiro a Mezzana e oggi sono stati impegnati in una doppia seduta di allenamento. Proprio come il Napoli, anche gli emiliani hanno svolto lavoro tattico, concentrandosi soprattutto sugli sviluppi offensivi.

La sfida scatterà domani pomeriggio alle 18:30 e si giocherà sul campo di Carciato. Sarà possibile vedere il secondo test stagionale degli azzurri sia su Sky, sia in chiaro su TV8.

Napoli-SPAL, la sfida è un pretesto di mercato

Quella di domani, però, per il Napoli non sarà solo una semplice amichevole. Gli azzurri, infatti, hanno messo nel mirino un giovane talento della SPAL.

Si tratta di Matteo Prati, centrocampista classe 2003 che ha fatto innamorare i tifosi italiani al Mondiale Under20 in Argentina.

Gli azzurrini sono stati assoluti protagonisti del Mondiale, arrivando fino in finale. La valutazione di Prati si aggira sui 10 milioni di euro e il Napoli lo segue da diverse settimane.

La sfida di domani potrebbe sbloccare definitivamente la trattativa.