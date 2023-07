Lascia Sarri per il Napoli: colpo a sorpresa per Garcia

Il Napoli sta provando ad affondare il colpo decisivo: il giocatore è pronto a lasciare Sarri e la Lazio per unirsi agli azzurri

Il Napoli è impegnato nel ritiro di Dimaro in Trentino. Gli azzurri sono a lavoro agli ordini di Rudi Garcìa per trovare la forma ottimale in vista della nuova stagione. L’umore in ritiro è completamente diverso a quello che dominava un anno fa. A Dimaro lo scorso anno ci fu una grande contestazione che colpì lo stesso Spalletti nel corso della presentazione della squadra.

Grazie allo scudetto vinto, invece, i tifosi sono arrivati in Trentino con grande entusiasmo come si può evincere dai cori che ogni giorno accompagnano gli azzurri durante gli allenamenti. Il nuovo tecnico del Napoli in queste prime sedute di allenamento sta conoscendo la rosa a sua disposizione per comprendere meglio come lavorare nel proseguo della stagione. L’ex allenatore di Roma e Lione, inoltre, in questi primi giorni di ritiro ha dovuto far a meno delle sue stelle che sono rientrate in ritardo dalle vacanze.

Garcìa ha dovuto quindi affidarsi ai ragazzi della Primavera che sono scesi in campo anche contro l’Anaune Val di Non nel primo testa stagionale. Gli azzurrini aggregati al gruppo squadra hanno ben figurato nella vittoria per 6-1 di giovedì scorso.

Tra le stelle arrivate in ritardo in ritiro, c’è anche Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro, fresco di rinnovo, è stato tra i protagonisti dello scudetto, ma nella passata stagione è stato costretto agli straordinari poiché non era disponibile un sostituto all’altezza in squadra. Il Napoli, dunque, è a lavoro per trovare un vice-Di Lorenzo in vista della nuova stagione.

Addio Lazio: il Napoli tenta l’affondo decisivo per un colpo a sorpresa

Nelle ultime settimane il nome che più è circolato come vice-Di Lorenzo è quello di Davide Faraoni. Il castigatore del Napoli nell’ultima partita dell’era Gattuso sembra molto vicino agli azzurri. Secondo le ultime indiscrezioni, però, pare che il Napoli stia lavorando anche per un altro esterno.

Si tratta di Manuel Lazzari, terzino biancoceleste che nell’ultima stagione ha trovato poco spazio con Maurizio Sarri in panchina. Il classe ’93, ora ha voglia di rilanciarsi anche per riconquistare un posto in Nazionale in vista dei prossimi europei. Il Napoli crede che Lazzari possa essere il rinforzo adeguato sulla fascia destra.

Il calciatore biancoceleste riesce ad unire rapidità e capacità nel saltare l’uomo. Garcìa sarebbe contentissimo di accoglierlo all’ombra del Vesuvio, così come Di Lorenzo che finalmente potrebbe trovare un po’ di riposo.