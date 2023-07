La Juventus lo molla, a sorpresa De Laurentiis pensa a Bonucci

Leonardo Bonucci è stato scaricato dalla Juventus ed è alla ricerca di una nuova squadra: De Laurentiis a sorpresa ci pensa.

Leonardo Bonucci è stato uno dei difensori più forti al mondo nell’ultimo decennio. Alla Juventus, insieme a Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli, ha formato un muro difensivo invalicabile che ha creato diversi problemi ai reparti offensivi avversari. Per molti anni, è stato la chiave dei bianconeri che grazie alla loro difesa sono riusciti a conquistare nove scudetti in fila e hanno raggiunto la finale di Champions per due volte.

Loro tre formavano probabilmente la miglior difesa d’Europa perchè complementari tra di loro. Chiellini con la sua scaltrezza e cattiveria agonistica non permetteva a nessun attaccante di passare. Barzagli, dotato di una calma olimpica, riusciva a gestire la linea difensiva nelle fasi più delicate della partita e Bonucci era il regista difensivo. Il numero 19 bianconero, infatti, è molto educato con i piedi e moltissime azioni partivano dai suoi piedi.

Oltre ai riconoscimenti con la Juve, Bonucci è riuscito a regalarsi anche la gioia di vincere un trofeo con la Nazionale. Il suo apporto a Euro2020 è stato fondamentale e la rete del pareggio siglata nel secondo tempo della finale contro l’Inghilterra rimarrà a lungo impressa nei cuori nella mente dei tifosi italiani. Le sue doti da leader, in quella magnifica spedizione azzurra sono state fondamentali per il raggiungimento di un traguardo che sembrava impossibile ad inizio Europeo.

Il suo percorso alla Juventus è stato piuttosto lineare fino a quando, dopo alcuni diverbi con Allegri, ha lasciato Torino per approdare al Milan. In rossonero è rimasto una sola stagione – non molto positiva – prima di tornare alla Juve. Un anno che è sembrato quasi una punizione inflitta al capitano bianconero.

De Laurentiis non ha dubbi: Bonucci è la soluzione

Una volta tornato alla Continassa, Allegri non era più l’allenatore dei bianconeri e Bonucci si è ripreso il suo posto al centro della difesa. Le prestazioni sono tornate su alti livelli fino a quando il tecnico livornese non è tornato sulla panchina della Juve.

Da quel momento il minutaggio di Bonucci è molto calato, fino a quando poche settimane fa è stato messo fuori rosa.

Ora Bonucci è alla ricerca di una nuova squadra. Ci sono diverse ipotesi in Serie A, ma secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è spuntata una nuova destinazione molto particolare.

Aurelio De Laurentiis, infatti, sarebbe tentato dall’acquisto di Bonucci. Ovviamente non per portarlo a Napoli, ma al Bari, dove lo stesso difensore ha già giocato nella stagione 2009-10. Bonucci non ha chiuso all’ipotesi di un clamoroso ritorno in Puglia e De Laurentiis crede che possa essere la soluzione per raggiungere la promozione in Serie A.