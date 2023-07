Il Milan lo ha abbandonato: Kamada punta ad un altro club di Serie A

Daichi Kamada, dopo essere stato vicino a Napoli e Milan, ora punta ad un nuovo club di Serie A: i dettagli.

Il Napoli, in questa sessione di mercato ha sondato diversi nomi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Uno dei nodi cruciali è il centrocampo. Con l’addio di Ndombele e quello molto probabile di Demme, gli azzurri sono alla ricerca di un centrocampista per rinforzarsi.

Alcuni mesi fa, il presidente Aurelio De Laurentiis è stato ospite di Fabio Fazio per una lunga intervista. Il patron azzurro ha rivelato di star seguendo un giocatore giapponese per ampliare il proprio mercato in Asia.

In quel momento, tutti pensarono che l’obiettivo numero uno del Napoli fosse Daichi Kamada, centrocampista dell’Eintracht Francoforte. L’affare sembrava ad un passo, ma Maldini si è inserito per portarlo a Milano.

Proprio mentre si stava chiudendo per portarlo al Milan, Madini è stato licenziato e Kamada, ormai svincolato, è rimasto senza squadra.

Il centrocampista giapponese era convinto di poter approdare in un campionato prestigioso come la Serie A, ma è rimasto a bocca asciutta.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ora il futuro di Kamada sembrerebbe destinato in Spagna con il Cholo Simeone che ha chiesto alla dirigenza dell’Atletico Madrid uno sforzo economico. La firma sembra essere ad un passo, ma il sogno di Kamada resta la Serie A.

La Lazio di Claudio Lotito è alla disperata ricerca di un centrocampista per sostituire Milinkovic Savic. La dirigenza biancoceleste ha fatto sapere all’entourage del giocatore di essere interessata e si attendono sviluppi nelle prossime ore.