Futuro Lozano in bilico: spunta la data per l’incontro con gli agenti

Hirving Lozano non è ancora certo della permanenza a Napoli in vista della prossima stagione. Gli azzurri programmano un incontro con gli agenti.

Il Napoli è impegnato a Dimaro per svolgere la prima parte della preparazione atletica in vista della nuova stagione.

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ieri, nel corso della presentazione della squadra, ha annunciato il rinnovo di capitan Di Lorenzo fino al 2029.

Oltre al rinnovo del capitano, il Napoli sta lavorando anche per rinnovare altri contratti. Il prossimo dovrebbe essere Mario Rui, mentre si avvicina anche quello di Piotr Zielinski.

Il Napoli ha scelto il futuro di Lozano

Oltre al centrocampista polacco, il calciatore il cui futuro è ancora in bilico è Hirving Lozano. L’esterno messicano è in scadenza nel 2024 e non è certo della permanenza.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli avrebbe già preso la sua decisione in vista del futuro. Secondo il quotidiano, Lozano è fuori dal progetto Napoli. Nel ritiro di Castel di Sangro, il presidente del Napoli lo comunicherà agli agenti del messicano.